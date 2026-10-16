В ритме декады: Ак Барс Банк создает особые условия для своих клиентов-пенсионеров

2000 рублей на карту «Мир» после зачисления пенсионной выплаты

Декада пожилых людей подошла к концу, но забота о старшем поколении никогда не заканчивается. В Ак Барс Банке пенсионеры могут получить денежный бонус, надбавку к процентной ставке срочного вклада, кешбэк в важных категориях и другие преимущества.

Бонус 2000 рублей по акции «Для самых близких» начисляется за перевод пенсионных или иных социальных выплат на карту «Мир» от Ак Барс Банка — например, на Карту жителя Республики Татарстан*. Кроме этого, перевод пенсии подарит +1% к ставке при открытии депозита «Мой выбор», что позволит клиентам повысить доходность их сбережений.

Карта будет полезна не только для пенсии. За покупки по условиям программы лояльности «Сливки» возвращается кешбэк в кешбэк-рублях — от 1 до 10% в зависимости от активированной категории. С Картой жителя РТ можно выбирать из 17 популярных вариантов, среди которых по 10% за ЖКУ и проезд в общественном транспорте республики, 3% в аптеках, 3% на товары для дома и другие полезные предложения.

Также владельцы этих карт смогут найти и записаться на занятие для досуга, купить льготный экскурсионный билет и подать заявление на субсидию в сервисе «Алтын Еллар» (с тат. яз. «Золотые годы»). Он доступен в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана»** и в веб-версии «Ак Барс Онлайн».

Подробнее об условиях акции, сроке и порядке получения приза, а также о картах, депозитах и программе лояльности банка на akbars.ru.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г.