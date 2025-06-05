Семь сотрудников Ura.ru сообщили об уходе после обысков в редакции

После прошедших обысков в редакции и задержаний сотрудников новостного агентства Ura.ru семь журналистов заявили о намерении уволиться. Об этом РИА «Новости» сообщил глава редколлегии свердловской редакции Михаил Вьюгин.

— Мне семь человек написали, что они уволятся. Семь из 240 — это, конечно, не остановка всей редакции. Но это за первые несколько часов, — заявил Вьюгин.

Представители силовых структур назвали «политтехнологическим фарсом» попытки представить следственные действия в политическом ключе. По их словам, в компьютерах редакции было обнаружено «достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки».

Вьюгин сообщил, что редактор Денис Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров были доставлены в Следственный комитет, но позже были освобождены и находятся рядом со зданием СК со своими адвокатами. Также сообщается об обыске у корреспондента Анны Салымской, ее статус на данный момент неизвестен.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что 5 июня в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в ходе которых была изъята техника и документация. По данным силовых структур, причиной обысков стали подозрения в покупке оперативных сводок ГУМВД и использовании их при подготовке статей. Трое сотрудников, включая редактора Аллаярова, были задержаны и доставлены на допрос.

Издание URA.RU заявило о приостановке работы головного офиса и отметило, что следователей интересуют источники информации о событиях криминального характера в Свердловской области. СУСК по региону пока воздерживается от комментариев.



Рената Валеева