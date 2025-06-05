Минниханов и Жапаров обсудили сотрудничество и сохранение снежного барса

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В ходе встречи Минниханов выразил благодарность за приглашение и отметил важность темы сохранения снежного барса для Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Мы высоко ценим возможность расширения партнерства с Вашей страной в рамках дружественных российско-кыргызских отношений, — подчеркнул он.

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном составил $138 млн, что более чем в три раза превышает показатели предыдущих лет. Минниханов также отметил, что товарооборот стал более разнообразным, и ряд татарстанских предприятий активно работает в Кыргызстане, включая КАМАЗ с широкой дилерской сетью.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний в Вашей стране, — добавил он, упомянув интерес к поставкам сельхозтехники, нефтехимической продукции и халяль-продуктов.

Президент Жапаров заявил, что каждый визит способствует укреплению связей между странами. Он поблагодарил Минниханова за участие в форуме по сохранению снежного барса и подчеркнул важность личного участия татарстанского президента: «Для нас очень важно ваше личное участие».

Жапаров также уточнил символизм встречи, проходящей перед праздником Курбан-байрам, и поздравил татарстанцев с этим событием. Он поделился теплыми воспоминаниями о визитах в Казань и высоко оценил организацию саммита БРИКС в прошлом году, а также практическую пользу форума KazanForum.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Визитная карточка Татарстана — форма «Россия — Исламский мир». Это хорошая площадка для выстраивания сотрудничества России и стран Организации исламского сотрудничества, — заверил Жапаров.

Накануне Минниханов прибыл в Кыргызстан для участия в заседании по сохранению снежного барса. Напомним, что на Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире» было подписано соглашение о сотрудничестве в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов.



Анастасия Фартыгина