На «Новой Портовой» в Казани завершили первый этап строительства дамбы
Строительство начали в декабре 2024 года
Техническая часть первого этапа строительства гидротехнического сооружения «Новая Портовая» в Казани завершена. Об этом сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.
Строительство на «Новой Портовой» началось в декабре 2024 года с создания 12-километровой набережной. Сейчас там возводят защитную дамбу. Работы на объекте будут проходить в четыре этапа. Первая часть строительства предполагала прокладку более 2 км гидротехнического сооружения.
Для строительства в феврале 2025 года было выкуплено несколько участков на территории Приволжского района. Полный список тут.
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