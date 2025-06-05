На «Новой Портовой» в Казани завершили первый этап строительства дамбы

Строительство начали в декабре 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Техническая часть первого этапа строительства гидротехнического сооружения «Новая Портовая» в Казани завершена. Об этом сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Строительство на «Новой Портовой» началось в декабре 2024 года с создания 12-километровой набережной. Сейчас там возводят защитную дамбу. Работы на объекте будут проходить в четыре этапа. Первая часть строительства предполагала прокладку более 2 км гидротехнического сооружения.

Для строительства в феврале 2025 года было выкуплено несколько участков на территории Приволжского района. Полный список тут.

Дарья Сайфиева