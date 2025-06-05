Врач из Татарстана спас человека на борту самолета

На борту самолета, выполняющего рейс из Казани в Анталью, реаниматолог Марат Альмакаев оказал помощь пассажиру, которому стало плохо спустя час после взлета. Капитан самолета по громкой связи объявил о необходимости врача. Об этом сообщили в пресс-службе Горздрава Челнов.

Марат Фанурович, работающий в городской больнице №2, рассказал, что в тот момент он только что задремал и не сразу отреагировал на вызов.

— Я услышал, как кричит женщина о том, что ее мужу нужен врач, — вспоминает он.

Подойдя к месту происшествия, Альмакаев увидел мужчину средних лет с угнетенным сознанием.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Он был бледный, не реагировал на окружающих, давление упало, началась брадикардия. Мужчина начал терять сознание, — уточнил врач.

Оценив состояние пациента как обморок на фоне сосудистого коллапса, доктор немедленно начал оказывать помощь. Всего через 10 минут состояние мужчины улучшилось: давление нормализовалось, он стал говорить и его лицо приобрело здоровый цвет. Позже выяснилось, что у него слабое сердце: в 2017 году он перенес инфаркт миокарда.

В завершение Альмакаев попросил стюардов принести крепкий сладкий чай «своему пациенту».

Анастасия Фартыгина