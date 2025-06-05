Беспилотные такси в России могут появиться уже в 2027 году

Фото: Максим Платонов

Первые беспилотные такси на российских дорогах могут начать свою работу в 2027 году. Об этом РИА «Новости» сообщил Максим Болотских, партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры», на международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

По словам эксперта, в апреле Минтранс России представил «дорожную карту» по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года. Болотских подчеркнул, что эта программа позволит вывести беспилотные такси на дороги общего пользования в ближайшие несколько лет.

— Недавно была принята дорожная карта развития беспилотного транспорта до 2028 года, и если опираться на нее, то уже буквально к 2027 году, в принципе, на дорогах могут появиться беспилотные такси, — уточнил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В России создаются специальные экспериментальные правовые режимы для тестирования беспилотного транспорта, что способствует его развитию. Болотских добавил: «Следующим важным фактором станет готовность технологий. Все понимают, что это перспективное направление, особенно в контексте роста стоимости труда и дефицита водителей».

Стоит вспомнить, что в октябре 2023 года компания «Яндекс» впервые в Европе запустила тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне в Иннополисе. Также в этом году были проведены испытания беспилотных такси в Сочи и московском районе Ясенево.

Напомним, что в Иннополисе продолжается эксперимент с беспилотными такси. Российские власти продлили тестирование высокоавтоматизированного транспорта на три года.



Анастасия Фартыгина