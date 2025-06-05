Путину представили новый «Букварь» из единой линейки учебников

Фото: Динар Фатыхов

Советник президента России Елена Ямпольская представила Владимиру Путину новый «Букварь», входящий в единую государственную линейку учебников. В ходе заседания Совета при президенте страны по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов, Ямпольская предложила вернуть учебнику традиционное название «Букварь», вместо используемого в настоящее время «Азбука».

Кроме того, она обратилась к главе государства с необычной просьбой: «Просим Вас обратиться к каждому первокласснику со страниц этой книги». Ямпольская считает, что личное послание президента станет важным событием для начинающих школьников.

Еще одно предложение Ямпольской касалось установления единой даты прощания с «Букварем» в масштабах страны. Подробности этой инициативы пока не раскрываются.



Ранее Путин предложил новую госпрограмму поддержки чтения среди детей «Детская книжная карта». Программа будет предоставлять семьям с детьми-дошкольниками в возрасте от трех до шести лет именную карту номиналом 3 тысячи рублей.

Рената Валеева