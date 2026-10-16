Минобороны: ночью над Татарстаном сбили БПЛА

Точное количество не уточняется

В течение прошедшей ночи, с 20.00 15 октября до 8.00 16 октября, над Татарстаном сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Точное количество уничтоженных беспилотников не уточняется.

Всего за эту ночь российскими силами ПВО были перехвачены 644 украинских БПЛА.

На всей территории Татарстана с 04.38 действует режим беспилотной опасности. Угроза атаки БПЛА объявлена на города Закамья Татарстана. Жителей Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска и Лениногорска просят принять меры безопасности, пройти в места укрытия.

Галия Гарифуллина