Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий
В сентябре музыканту исполнился бы 71 год
Скончался один из основателей музыкальной группы «Аквариум», поэт и музыкант Анатолий Гуницкий. Об этом сообщил музыкант Борис Гребенщиков* в своих соцсетях.
— Другого такого мир не знал. Да причтется к свету, — написал он.
Анатолию Гуницкому в сентябре исполнился бы 71 год.
В 1972 году он вместе с Борисом Гребенщиковым* создал группу «Аквариум». В музыкальном коллективе Гуницкий был ударником и сочинил множество песен. В 1975 году покинул группу.
Справка
* Признан иноагентом на территории России.
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