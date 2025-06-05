Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

В сентябре музыканту исполнился бы 71 год

Скончался один из основателей музыкальной группы «Аквариум», поэт и музыкант Анатолий Гуницкий. Об этом сообщил музыкант Борис Гребенщиков* в своих соцсетях.

— Другого такого мир не знал. Да причтется к свету, — написал он.

Анатолию Гуницкому в сентябре исполнился бы 71 год.

В 1972 году он вместе с Борисом Гребенщиковым* создал группу «Аквариум». В музыкальном коллективе Гуницкий был ударником и сочинил множество песен. В 1975 году покинул группу.

Дарья Сайфиева