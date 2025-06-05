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Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

16:30, 05.06.2025

В сентябре музыканту исполнился бы 71 год

Скончался один из основателей музыкальной группы «Аквариум», поэт и музыкант Анатолий Гуницкий. Об этом сообщил музыкант Борис Гребенщиков* в своих соцсетях.

— Другого такого мир не знал. Да причтется к свету, — написал он.

Анатолию Гуницкому в сентябре исполнился бы 71 год.

В 1972 году он вместе с Борисом Гребенщиковым* создал группу «Аквариум». В музыкальном коллективе Гуницкий был ударником и сочинил множество песен. В 1975 году покинул группу.

Дарья Сайфиева
Справка

* Признан иноагентом на территории России.

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