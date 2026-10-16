Квартиры с ремонтом и детский сад во дворе: СМУ-88 запускает новую очередь ЖК «Яратам»

25-этажный дом планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2029 года

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В Советском районе Казани началось строительство новой очереди одного из самых востребованных проектов столицы Татарстана — ЖК «Яратам». Ключевая особенность нового этапа — все квартиры передаются с чистовой отделкой, представленной в трех вариантах.

Покупатели могут выбрать оформление чистовой отделки в светлом, темном или нейтральном варианте. Независимо от цветового решения, в состав работ входит окраска стен, натяжной потолок с установкой точечных светильников, напольное покрытие из кварцвинила — материала, отличающегося высокой износостойкостью и практичностью в эксплуатации. Санузлы будут облицованы керамогранитом и укомплектованы всей необходимой сантехникой, включая инсталляцию с унитазом, тумбу с раковиной и смесителем, а также душевой комплект. Кроме того, будут предусмотрены выводы для подключения водонагревателя.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

В жилом комплексе готова вся необходимая для семейной жизни инфраструктура. В зеленом дворе оборудованы игровые площадки с атравматичным покрытием, зеленая зона «Луг» для игр, многофункциональная спортивная площадка и воркаут-зоны. Для удобства жителей предусмотрены велопарковки, перголы и дог-боксы. Четвертый этап строительства расширит существующую инфраструктуру на тысячу квадратных метров: здесь появятся дополнительные детские и спортивные зоны, прогулочные маршруты и озеленение. Кроме того, прямо во дворе жилого комплекса работает муниципальный детский сад «Первый» на 260 мест.

«Яратам» полюбился казанцам. Проект оказался одним из самых успешных и востребованных на рынке. И, хотя изначально мы планировали здесь всего три очереди, высокий спрос и постоянные запросы со стороны покупателей показали, что нужно продолжение. Новая очередь не только даст возможность всем желающим стать частью сложившегося семейного комьюнити, но и обогатит инфраструктуру ЖК новым благоустройством», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Сейчас в жилом комплексе в продаже 220 квартир с умными планировками. 25-этажный дом планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2029 года. Корпус станет восьмым в композиции жилого комплекса, состоящего из высотных домов от 16 до 25 этажей. Архитектурный облик зданий с асимметричными фасадами и витражным остеклением разработан известными российскими архитекторами Михаилом и Максимом Борщевскими. В отделке использованы исключительно натуральные материалы — кирпич серых и коричневых оттенков.

В дизайнерских холлах на первом этаже — колясочная, гостевой санузел и лапомойка. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг с круглосуточным видеонаблюдением.

Жилой комплекс расположен на улице Бухарской, вблизи Вознесенского тракта. Рядом находятся торговые центры «Южный» и «Мега», а в шаговой доступности — Горкинско-Ометьевский лес.

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