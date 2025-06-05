Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта»

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин предложил новую госпрограмму поддержки чтения среди детей «Детская книжная карта». Программа, по аналогии с «Пушкинской картой», стартует в 2026 году и будет предоставлять семьям с детьми-дошкольниками в возрасте от трех до шести лет именную карту номиналом 3 000 рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России заявил: «Книга — это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций».

— И книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому, — заявил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Детская книжная карта» позволит родителям приобрести детские книги в книжных магазинах, участвующих в программе. Каждый ребенок получит карту по достижении трехлетнего возраста.



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Рената Валеева