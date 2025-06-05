«Было указание с Минздрава РТ, в том числе от министра»: глава ЦРБ Нижнекамска дал показания против шефа

Сегодня в Казани главврачу Руслану Валееву продлили домашний арест по делу о срыве плановых операций сердечникам

Фото: Ирина Плотникова

В уголовном деле главврача Нижнекамской центральной больницы Руслана Валеева появились прямые показания на его шефа. Об этом стало известно сегодня при продлении меры пресечения обвиняемому в превышении полномочий, передает из Советского райсуда Казани журналист «Реального времени».

Напомним, Валеев оказался под следствием в апреле текущего года. В СК и экономической полиции считают: в сговоре с вышестоящими должностными лицами Минздрава Татарстана главврач Нижнекамской больницы незаконно вмешался в процедуру проведения двух тендеров на поставку медицинских изделий, в результате торги провели на условиях, выгодных конкретным поставщикам, а те после получения победы допустили нарушения по срокам поставки необходимых товаров, что повлекло в третьем квартале 2024 года срыв 36 плановых операций по стентированию. В результате состояние 18 пациентов ухудшилось настолько, что потребовалась экстренная госпитализация, причем семерых привезли в больницу с острым инфарктом.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Частично вину Валеев признал еще после задержания. Сегодня в суде были оглашены часть его показаний.

«Частично своей причастности не отрицает. Сознался, что пациенту Крохалеву (завотделением рентгенохирургии ЦРБ, — прим. ред.) не было проведено плановое стентирование. А по поводу «Поликомплекса» было указание с Минздрава, в том числе от министра Миннуллина», — сообщил суть признаний обвиняемого председательствующий по делу судья.

По данным источников «Реального времени», данные показания обвиняемый в превышении главврач дал еще после задержания, и поэтому в апреле СК не настаивало на его заключении под стражу.

Сегодня в суде старший следователь второго отдела Следкома по РТ Алмаз Хайруллин просил суд продлить срок домашнего ареста до 7 августа, указывая, что следствие находится в активной фазе, в данный момент проводятся обыски. «Не все фигуранты дела еще установлены», — пояснял он.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Поддержать арестованного на заседание суда пришли его супруга, тесть и друг. Первую суд попросил удалиться после слов следователя о намерении допросить ее в будущем, в качестве свидетеля по характеризующим личность обвиняемого обстоятельствам.

Адвокат Наталья Дениварова представила сведения о наградах своего подзащитного, свидетельства о рождении детей, а также документы о праве собственности на жилье. Она сообщила — в материалах дела нет сведений, которые бы подтверждали, что главврач намерен скрыться, препятствовать следствию.

«Одна тяжесть обвинения не может являться основанием для продления домашнего ареста. Просим рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на запрет определенных действий, — выступила она, отметив, что Валеев, как профессионал, очень нужен именно сейчас. — Это очень талантливый врач, и в период СВО изоляция такого человека, невозможность осуществлять им свою деятельность несет очень негативные последствия. Он мог бы помогать людям!»

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также защитник напомнила — в период борьбы с ковидом ее клиент возглавлял госпиталь для таких больных.

Обвиняемый адвоката поддержал. «Я не намерен ни от кого скрываться, — пообещал он. — Трое детей на иждивении, супруга, которая не работает. Нужно содержать семью. Прошу рассмотреть возможность заработка. Ни с кем из участников дела контактировать не буду».

Следователь был против, отмечая, что часть подчиненных Валеева в ЦРБ уже признаны свидетелями по делу, остальные являются потенциальными следователями. «Если будет замена на запрет — будет настаивать, чтобы ему вообще запретили появляться в помещении Нижнекамской ЦРБ», — сообщил Алмаз Хайруллин, многозначительно повторив слова об активной фазе расследования и неустановленных фигурантах.

Адвокат отмечала — никакой деятельности в качестве главврача и в Нижнекамской райбольнице Валеев не планирует, речь идет о каком-либо частном, консультативном приеме в коммерческой клинике Казани.

Суд оставил обвиняемого под домашним арестом до 7 августа.