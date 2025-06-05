Путин предложил отмечать День языков народов России
Отмечать его планируется 8 сентября
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой учредить День языков народов России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Одним из самых действенных инструментов продвижения русского языка и литературы и у нас в стране, и в мире является широкое и содержательное празднование памятных дат, связанных с гениями отечественной словесности, — считает российский лидер.
Владимир Путин предложил отмечать новый праздник 8 сентября — в день рождения поэта и прозаика Расула Гамзатова.
Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в Дагестане в семье народного поэта Гамзата Цадасы. Расул начал писать стихи в девять лет.
Ранее президент России предложил новую госпрограмму поддержки чтения среди детей «Детская книжная карта».
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