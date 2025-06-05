Путин предложил отмечать День языков народов России

Отмечать его планируется 8 сентября

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой учредить День языков народов России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Одним из самых действенных инструментов продвижения русского языка и литературы и у нас в стране, и в мире является широкое и содержательное празднование памятных дат, связанных с гениями отечественной словесности, — считает российский лидер.

Владимир Путин предложил отмечать новый праздник 8 сентября — в день рождения поэта и прозаика Расула Гамзатова.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в Дагестане в семье народного поэта Гамзата Цадасы. Расул начал писать стихи в девять лет.

Ранее президент России предложил новую госпрограмму поддержки чтения среди детей «Детская книжная карта».



Дарья Сайфиева