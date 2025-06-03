В Татарстане завершился сезон ОРВИ, издателя «Мира танков» признали экстремистской организацией
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 3 июня.
- Таганский суд Москвы признал компанию «Леста Геймс Эдженси»* экстремистской организацией. По версии Генпрокуратуры, фирма осуществляла экстремистскую деятельность, ее доход должен быть обращен в доход государства. Компания известна как издатель игр «Мир танков» (World of Tanks) и «Мир кораблей» (World of Warships).
- В Татарстане официально завершился сезон гриппа и ОРВИ, текущая заболеваемость на 33% ниже эпидемиологического порога. За последнюю неделю в республике зарегистрировано всего 25 случаев гриппа.
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Периодическая приостановка движения связана с необходимостью обеспечения безопасности стратегического объекта. Движение транспорта возобновилось в 18.00 по мск.
- В «Рубине» подводят итоги прошедшего сезона и планируют серьезные изменения. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что от клуба будут ждать попадания в топ-5 чемпионата России по итогам следующего сезона. Однако эксперты считают, что для выполнения этой задачи «Рубину» необходимо качественное усиление состава, на которое руководство республики может быть не готово потратиться. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Афганистан назначил Мовлави Гул Хасана новым послом в России, и РФ уже выдала агреман на его назначение. Это событие стало важным шагом в развитии отношений между двумя странами после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов провел выездное совещание, в ходе которого осмотрел ряд объектов в историческом центре Казани и оценил перспективы их развития. Он поручил продумать варианты обновления фасада Дома печати, а также ознакомился с проектами реставрации других объектов, в том числе Дома Щетинкина и Казанского зооботсада. Минниханов обратил внимание на необходимость благоустройства территорий и восстановления аварийных объектов культурного наследия.
- В нескольких регионах России зафиксировали вспышки церкариоза — опасного заболевания, вызывающего «зуд купальщика». Специалисты рекомендуют купаться только на официально разрешенных пляжах, где проводится контроль качества воды. В случае появления симптомов заболевания после купания необходимо обратиться к врачу.
- Фонд «Сколково» и компания Fplus начали совместный проект по созданию отечественной игровой консоли в рамках поручения президента России. Разработка будет проходить в проектном офисе «Сколково», специализирующемся на видеоиграх. Участники проекта уверены, что при правильной организации работы создание консоли может стать значимым достижением отрасли.
- Японские ученые разработали новый тип искусственной крови, который может быть использован для пациентов с любой группой крови. Искусственная кровь создается из гемоглобина, извлеченного из донорской крови с истекшим сроком годности. Первые испытания на людях начались в 2022 году. При успешном продолжении исследований практическое применение новой искусственной крови может начаться к 2030 году.
- В 2025 году средняя стоимость путевки в летний оздоровительный детский лагерь в Татарстане составила 24,4 тыс. рублей. Поездка в коммерческий лагерь обойдется в среднем в 34 тыс. рублей, а самая дешевая путевка в муниципальный лагерь будет стоить 4—5 тыс. рублей. Более 50 тыс. детей смогут отдохнуть бесплатно. Также в республике на развитие палаточных городков в детских лагерях направят 46,7 млн рублей. На эти средства планируется приобрести 50 палаток для восьми районов республики. Палатки будут оборудованы необходимой мебелью, в них будут созданы все условия для комфортного проживания детей.
- Число работников в неформальном секторе Татарстана выросло до 405,2 тыс. человек. Почти каждый пятый житель республики трудится в неформальной экономике. При этом Татарстан занимает второе место в ПФО по числу работников в неформальном секторе после Башкортостана и седьмое место по доле таких работников среди регионов ПФО.
- «Роскосмос» планирует отправить нейросеть GigaChat, разработанную Сбербанком, на МКС осенью этого года. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов также рассказал о других проектах «Роскосмоса», связанных с искусственным интеллектом, например об улучшении разрешения космических снимков. Кроме того, он упомянул использование отечественного решения T-FLEX для системы управления жизненным циклом продукта Российской орбитальной станции.
- Четыре клуба — «Факел», «Оренбург», «Пари НН» и «Химки» — исключили из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон. Вместо них в лигу приняты три представителя Первой лиги: «Балтика», «Торпедо» и «Сочи». Отдельное решение по судьбе «Химок» будет принято на исполкоме Российского футбольного союза.
- Объявлены финалисты премии «Большая книга» 2025 года. В конкурсе участвуют 15 произведений в номинациях «Нон-фикшен» и «Художественная проза». Среди финалистов — произведения Анны Баснер, Веры Богдановой, Анны Шипиловой, Андрея Дмитриева и других авторов.
- В Татарстане зафиксировали рост случаев укусов клещей: 4 660 человек обратились за медицинской помощью, что в полтора раза превышает среднемноголетние показатели. Зафиксированы два подтвержденных случая заболеваний — клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит. При этом на 36% по сравнению с прошлым годом снизилось количество случаев заболеваемости геморрагической лихорадкой.
- В Минобрнауки Татарстана заявили, что утечка ответов на ЕГЭ в республике исключена и с начала экзаменов случаев передачи ответов не зафиксировано. Роспотребнадзор подтверждает, что технология передачи КИМ устроена так, что распространить их до начала экзамена технически невозможно. За два дня проведения ЕГЭ из аудиторий удалили 200 школьников, из них 70 пытались воспользоваться телефонами.
- На кладбищах «Окольное» и «Бишбалта» в Казани хотят запретить новые захоронения из-за их близкого расположения к жилым домам. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу. По мнению автора законопроекта, близость кладбищ может нарушать права местных жителей на благоприятные условия проживания.
- Депутаты ЛДПР предложили отменить социальные пенсии по старости для иностранных граждан в России. Авторы инициативы считают, что это поможет защитить пенсионную систему от избыточных обязательств и снизить бюджетную нагрузку. Сейчас право на социальную пенсию в России имеют иностранцы, проживающие в стране не менее 15 лет и имеющие вид на жительство.
Анастасия Фартыгина
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Справка
*признана экстремистской организацией на территории РФ