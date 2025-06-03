Афганистан назначил посла в Россию

Афганистан назначил Мовлави Гул Хасана своим новым послом в России. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве Афганистана в Москве. По словам представителя посольства, Гул Хасан прибудет в Россию в ближайшее время. Россия уже выдала агреман на его назначение.

После прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году Афганистан был представлен в Москве лишь на уровне временного поверенного в делах. Повышение статуса представительства до уровня посольства, как отмечал ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, может стать важным фактором в вопросе признания афганских властей Россией.

Сам Кабулов еще в апреле провел встречу с министрами иностранных дел и внутренних дел Афганистана, сообщив им о решении повысить уровень афганского представительства в Москве. Он подчеркивал, что прибытие посла станет ключевым моментом в этом процессе. Подтверждением этого послужила и нота, переданная 1 июня послом РФ в Кабуле Дмитрием Жирновым главе МИД Афганистана Амиру Хану Муттаки, о принятии афганского посла.

Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, находящийся с визитом в России, также оценил положительно развивающиеся отношения между двумя странами.

Рената Валеева