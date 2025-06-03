Минобрнауки: утечка ответов на ЕГЭ в Татарстане невозможна
Случаев с передачей ответов в республике с момента начала итоговых экзаменов не зафиксировано
В Татарстане исключена утечка ответов на ЕГЭ до начала экзамена. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минобрнауки республики. Случаев с передачей ответов в республике с момента начала итоговых экзаменов не зафиксировано.
Как отметили в ведомстве, экзаменационный период в Татарстане проходит спокойно.
Ранее Роспотребнадзор сообщил РИА «Новости», что технология передачи КИМ в России устроена таким образом, что распространить их до начала экзамена технически невозможно.
Кроме того, для разных часовых поясов варианты экзаменационных заданий отличаются.
За два дня проведения ЕГЭ в Татарстане из аудиторий удалили 200 школьников. Из них 70 пытались воспользоваться телефонами. Основной период итоговых экзаменов в республике проходит с 23 мая по 11 июня.
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