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На кладбищах «Окольное» и «Бишбалта» в Казани хотят запретить новые захоронения

15:52, 03.06.2025

Им собираются придать закрытый статус

На кладбищах «Окольное» и «Бишбалта» в Казани хотят запретить новые захоронения
Фото: Мария Зверева

На кладбищах «Окольное» и «Бишбалта» в Кировском районе Казани намерены запретить новые захоронения. Соответствующее постановление исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Причина такого решения — в близком расположении кладбищ к жилым домам.

По мнению автора законопроекта, это может нарушать права местных жителей на благоприятные условия проживания и создавать для них психоэмоциональное потрясение.

В 2022 году полуразрушенное и частично затопленное древнее мусульманское кладбище «Бишбалта» в Адмиралтейской слободе Казани оказалось в зоне добычи строительного песка, что поставило его сохранение под угрозу. Подробнее в материале «Реального времени».

Дарья Сайфиева

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