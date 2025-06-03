На кладбищах «Окольное» и «Бишбалта» в Казани хотят запретить новые захоронения

Им собираются придать закрытый статус

Фото: Мария Зверева

На кладбищах «Окольное» и «Бишбалта» в Кировском районе Казани намерены запретить новые захоронения. Соответствующее постановление исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Причина такого решения — в близком расположении кладбищ к жилым домам.

По мнению автора законопроекта, это может нарушать права местных жителей на благоприятные условия проживания и создавать для них психоэмоциональное потрясение.

В 2022 году полуразрушенное и частично затопленное древнее мусульманское кладбище «Бишбалта» в Адмиралтейской слободе Казани оказалось в зоне добычи строительного песка, что поставило его сохранение под угрозу. Подробнее в материале «Реального времени».





Дарья Сайфиева