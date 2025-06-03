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В Татарстане завершился сезон гриппа и ОРВИ

17:40, 03.06.2025
В Татарстане завершился сезон гриппа и ОРВИ
Фото: Татьяна Демина

В Татарстане официально завершился сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, текущая заболеваемость находится на 33% ниже эпидемиологического порога. За последнюю неделю в республике было зарегистрировано всего 25 случаев гриппа.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор сообщал о снижении заболеваемости геморрагической лихорадкой на 36%.

Вспышка опасного заболевания — церкариоза — зафиксирована в нескольких регионах России. Паразит, вызывающий «зуд купальщика», атаковал жителей Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии.

Рената Валеева

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