В Татарстане выделили 46,7 млн рублей на создание палаточных лагерей для детей

Установку палаток на территории лагерей планируют в восьми муниципалитетах

Фото: Галия Шакирова

На развитие палаточных городков в лагерях Татарстана направят 46,7 млн рублей. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на брифинге.

На выделенные средства планируется приобрести палатки для детских оздоровительных объектов в Бугульминском, Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском, Лаишевском, Муслюмовском, Мензелинском и Нижнекамском районах. В общей сложности планируется закупить 50 палаток, оборудованных необходимой мебелью, датчиками дыма, электричеством и другими условиями для комфортного проживания детей.

В прошлом году решением раиса Татарстана Рустама Минниханова на программу развития палаточных лагерей было выделено 50,9 млн рублей, что позволило обеспечить летним отдыхом в стационарных лагерях еще 1 тыс. детей.

Сайфиева Дарья