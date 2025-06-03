В России появится отечественная игровая консоль

Фото: Динар Фатыхов

Фонд «Сколково» и компания Fplus начали совместный проект по созданию отечественной игровой консоли. Об этом стало известно на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, где было подписано соглашение о намерениях. Об этом сообщает ТАСС.

Проект разрабатывается в рамках поручения президента России Владимира Путина о создании российского производства игровых приставок. Разработка консоли будет проходить в проектном офисе «Сколково», который специализируется на видеоиграх.

Сергей Перов, председатель правления Фонда «Сколково», уточнил, что создание консоли — это сложная задача, требующая нестандартного подхода и сотрудничества различных отраслей: от электроники до разработки игр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы уверены, что при правильной архитектуре взаимодействия проект российской игровой консоли может стать знаковым достижением отрасли, — добавил он.



Алексей Мельников, управляющий партнер IT-холдинга Fplus, подчеркнул, что это сотрудничество — ответ на скептицизм по поводу создания российской консоли. Он напомнил, что всего три года назад отечественная вычислительная техника казалась нереальной идеей, а сегодня это уже реальность.

Напомним, что ЕС официально ввел запрет на импорт игровых консолей в Россию. Санкции затронули такие бренды, как PlayStation, Xbox и Nintendo, а также джойстики и игровые контроллеры.

Анастасия Фартыгина