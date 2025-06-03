Число работников в неформальном секторе Татарстана выросло до 405,2 тыс. человек

Фото: Мария Зверева

В 2024 году в неформальном секторе Татарстана работали 405,2 тыс. человек, что на 3,4% больше, чем годом ранее. За год в этом сегменте появилось 13,5 тыс. новых рабочих мест. В то же время общее количество занятых в республике увеличилось лишь на 12,7 тыс. человек, составив 2,04 млн. Об этом сообщает РБК «Татарстан».

Почти каждый пятый житель республики трудится в неформальной экономике. Несмотря на рост занятости в этом секторе, до пиковых значений последних десяти лет не хватает более 75 тыс. работников. В 2015 году число занятых в неформальном секторе достигало 433 тыс., а в 2016-м — максимума за десятилетие — 480,4 тыс. Затем, в 2017 году, оно резко упало до 345,3 тысячи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным Татарстанстата, статистика была подготовлена с учетом Всероссийской переписи населения 2020 года и выборочного обследования рабочей силы. В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает второе место по числу работников в неформальном секторе после Башкортостана, где их 452 тыс.

В целом по округу число занятых в неформальной экономике составляет около 2,9 млн человек, что составляет 20,1% от общего числа трудящихся. Татарстан занимает седьмое место по доле таких работников среди регионов ПФО.



Напомним, что в Татарстане растет число самозанятых граждан. С начала года, в период с января по апрель, количество людей, использующих налог на профессиональный доход, увеличилось на 8,3% и достигло 386 957 человек.



Анастасия Фартыгина