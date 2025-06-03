«Роскосмос» планирует отправить нейросеть GigaChat на МКС

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«Роскосмос» собирается отправить нейросеть GigaChat, разработанную Сбербанком, на Международную космическую станцию (МКС) осенью этого года. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», пишет РИА «Новости».

Баканов выразил благодарность Сберу и его главе Герману Грефу за поддержку в создании «прямого ассистента для космонавтов». Он подчеркнул, что планируется провести следующий пилотируемый запуск осенью, а еще один — в марте.

Кроме того, Баканов рассказал о других проектах «Роскосмоса», связанных с искусственным интеллектом. В частности, с помощью ИИ улучшается разрешение космических снимков, что уже позволило повысить качество изображений с одного метра до 0,5 метра.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Говоря о цифровых технологиях в космической отрасли, он также упомянул, что система управления жизненным циклом продукта (PLM) для Российской орбитальной станции будет основана на отечественном решении T-FLEX. В двигателестроении активно используется математическое моделирование, которое позволяет сократить количество испытаний ракетных двигателей с девяти до трех-четырех.

Напомним, что 24% российских компаний используют искусственный интеллект (ИИ) в своей деятельности. Анализ показал, что почти половина из этих компаний (49%) применяет ИИ ежедневно, а 30% — 2—4 раза в неделю.

Анастасия Фартыгина