Церкариоз атакует регионы России: ситуация в Татарстане

Чтобы избежать заражения, стоит купаться только на разрешенных пляжах

Фото: Динар Фатыхов

Вспышка опасного заболевания — церкариоза — зафиксирована в нескольких регионах России. Паразит, вызывающий «зуд купальщика», атаковал жителей Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии.

Татарстан пока в безопасности: официально случаев заболевания церкариозом в республике не зарегистрировано, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени».

Опасность подстерегает отдыхающих в водоемах, не имеющих разрешения на использование. Паразит проникает под кожу человека во время купания, вызывая сильный зуд и раздражение. Специалисты предупреждают о необходимости соблюдать осторожность при выборе мест для купания. Рекомендуется использовать только официально разрешенные пляжи, где проводится регулярный контроль качества воды и безопасности для отдыхающих.

В случае появления симптомов заболевания после купания — сильного зуда и раздражения кожи — необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи.

В середине мая администрация Казани утвердила перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды, которые будут доступны для посещения в летний сезон 2025 года. В список вошли десять локаций: пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский»; организованные места отдыха «Озеро Изумрудное», «Озеро Лебяжье», «Парк Победы» (берег озера на территории общественного пространства), «Большое Голубое озеро» и «Куземетьево».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На конец мая этого года, в Казани зафиксированы серьезные нарушения качества воды в местах рекреации. Речь идет о пляжах «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Большое Лебяжье».



Дмитрий Зайцев