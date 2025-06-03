Средняя стоимость путевки в летний лагерь в Татарстане превысила 24 тыс. рублей

Самая дешевая поездка в муниципальный лагерь республики обойдется в 4-5 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В 2025 году средняя стоимость путевки в летний оздоровительный детский лагерь составила 24,4 тыс. рублей. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на брифинге.

Стоимость отдыха в республиканских лагерях начинается от 17 тыс. рублей и может достигать 44 тыс. за путевку. Поездка в коммерческие лагеря Татарстана обойдется в среднем в 34 тыс. рублей. Самая дешевая поездка в муниципальный лагерь республики будет стоить в 4-5 тыс. рублей.

Более 50 тыс. детей смогут отдохнуть бесплатно. На обеспечение путевками в лагеря детей мобилизованных и ветеранов СВО, инвалидов, детей в сложной жизненной ситуации, а также вундеркиндов в Татарстане в этом году выделили 76 млн рублей. В прошлом году льготные путевки получили 43,4 тыс. детей.

Сайфиева Дарья