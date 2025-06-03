В России могут отменить социальную пенсию для мигрантов

Фото: Максим Платонов

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направили в правительство России законопроект, который предполагает отмену социальных пенсий по старости для иностранных граждан, сообщает РИА «Новости».

Согласно действующему законодательству, право на социальную пенсию имеют иностранцы, которые проживают в России не менее 15 лет, имеют вид на жительство и достигли определенного возраста: 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что в России существует система федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта подчеркивают, что «Российская Федерация является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии». Однако они также указывают на низкий уровень пенсий в стране, который составляет всего 28% от средней зарплаты.

По мнению депутатов, отмена социальной пенсии для мигрантов поможет защитить пенсионную систему от избыточных социальных обязательств и снизить бюджетную нагрузку. Они заявляют, что «пенсия — результат участия в жизни государства, а не формального присутствия».

Накануне правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от подтверждения владения русским языком трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.

Анастасия Фартыгина