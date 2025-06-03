Минниханов поручил обновить фасад Дома печати на Баумана и других объектов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел выездное совещание, в ходе которого осмотрел ряд объектов в историческом центре Казани и оценил перспективы их развития. Об этом сообщила его пресс-служба.

Первым пунктом осмотра стала подземная галерея под пешеходной улицей Баумана. Раис республики ознакомился с проектами использования этого пространства, принадлежащего частным инвесторам. Рассматриваются варианты создания экспозиционно-образовательного комплекса, посвященного реке Волге («Волгонариум»), или иммерсивного пространства, рассказывающего о казанских подземельях, их истории и легендах («Легенды подземелья»). Минниханов обратил внимание на вопросы шумоизоляции, вентиляции и безопасности посетителей.

— Это самый центр Казани, здесь много туристов и отдыхающих, эта точка будет востребована, — отметил раис РТ.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Следующим объектом стали два здания Дома Щетинкина (ул. Баумана, 32—34), являющиеся объектами культурного наследия регионального значения. Минниханову представили проект реставрации комплекса с воссозданием утраченных зданий, новым объемом со двора, концепцией благоустройства и созданием сквера. Сейчас на объекте ведутся противоаварийные работы.

Проходя по пешеходной улице Баумана, Минниханов оценил общий вид улицы и состояние фасадов зданий. Он поручил продумать варианты обновления фасада Дома печати, построенного в стиле конструктивизма в 1930-х годах.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В Казанском государственном театре юного зрителя (ТЮЗ) на ул. Островского, где сейчас идут реставрационные и ремонтные работы, раис РТ оценил ход ремонта внутри основного здания, осмотрел зрительный зал и другие помещения. Директор ТЮЗа Айгуль Горнышева представила пояснения по проекту реконструкции, стартовавшему весной 2025 года.

Затем Минниханов посетил набережную озера Кабан, где у нового здания театра им. Г. Камала обустроено новое общественное пространство — детская игровая площадка. Раис Татарстана поручил проработать вопрос пересадки деревьев, которые не прижились в «Театральном саду».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Последним объектом посещения стал Казанский зооботсад на ул. Хади Такташа. Было отмечено, что территория требует благоустройства, а расположенные на ней объекты культурного наследия находятся в аварийном состоянии. Также посетители зоопарка просят создать непрерывный переход между старой и новой частями зоопарка («Река Замбези»). Раис РТ ознакомился с концепцией реконструкции зооботсада и проектными решениями по восстановлению аварийных объектов культурного наследия, включая оранжерею (1806 г.) и Дом Фукса (до 1917 г.).

Рената Валеева