Уход директора, слухи о Даку и корректировка задач: что происходит в «Рубине» по окончании сезона

Намечаются специфические решения для избавления от статуса середняка Премьер-лиги

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане подвели итоги выступления «Рубина» в минувшем футбольном сезоне. О встрече с раисом республики Рустамом Миннихановым и президентом клуба Маратом Сафиуллиным сообщил главный тренер команды Рашид Рахимов. Результаты футболистов, по-видимому, были признаны достойными, а «Рубин» ждут серьезные изменения. Что ожидать татарстанским любителям футбола от предстоящего межсезонья — в материале «Реального времени».

«Минниханов сказал нам, что сейчас важнее выстраивать, а не продавать»



— Надо отдать должное моим руководителям — раису республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который курирует нас, и президенту клуба Марату Адиповичу Сафиуллину — они делают все возможное. И на нашей последней встрече, которая состоялась в конце сезона, мы обсуждали дальнейшее развитие клуба, и у всех было единое мнение и желание. Минниханов сказал нам, что сейчас важнее выстраивать, а не продавать. Поэтому, я надеюсь, нам всем вместе удастся сделать следующий шаг, — сообщил в понедельник Рашид Рахимов.

Из его слов следует, что в руководстве Татарстана довольны нынешним выступлением «Рубина». В прошедшем сезоне казанский клуб занял итоговое седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 45 очков. Также команда пробилась в плей-офф Кубка страны, дойдя до четвертьфинала Пути РПЛ, где уступила будущему победителю турнира ЦСКА. Самое главное: результаты оказались чуть лучше, чем в прошлом футбольном году. Сезон-2023/24 команда Рахимова заканчивала на восьмой строчке, а в Кубке не смогла выйти даже из группы.



Все это — уровень середняка. От лидеров чемпионата «Рубин» отстал на целую пропасть — 22 очка до чемпиона «Краснодара» и 14 от ставшего третьим ЦСКА. Провалом такие отрывы назвать не получится. Команда находится на стадии выхода из кризиса, куда была заведена прежним руководством в лице Рустема Сайманова и тренера Леонида Слуцкого. Рахимову за 2,5 сезона удалось вернуть «Рубин» в РПЛ и закрепиться в середине турнирной таблицы.

Теперь пора делать выбор: оставаться середняком или двигаться дальше в сторону борьбы за медали. В Татарстане другого варианта быть не может, поэтому в «Рубине» готовы усилить цели в сторону чего-то большего.

Рахимов укрепляет позиции

В понедельник объявили об уходе директора «Рубина» Шамила Хуснутдинова. Заслуженный экономист Татарстана, который в свое время брал с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина, работал в клубной структуре с января 2023 года. Особых нареканий к нему не было, со своей задачей он справился на отлично. Хуснутдинов оставляет «Рубин» в топ-3 списка самых прибыльных клубов РПЛ за 2024 год.

Его уход воспринимают как знак того, что Рахимов укрепляет свои позиции в клубе. С весны 2023-го тренер периодически жаловался на какие-то помехи со стороны некоторых руководителей. Были слухи, что в правлении «рубиновых» есть разделение на тех, кто поддерживал нынешний тренерский штаб, и тех, кто выступал против.

Особенно часто рулевой казанцев высказывал недовольство из-за помех в трансферных делах. Рахимов известен своими связями с балканским рынком, игроков из стран бывшей Югославии ему привозили во всех клубах, где тот работал, — в «Амкаре», «Локомотиве», «Уфе», «Ахмате». В «Рубине» таковых тоже немало, но могло быть и больше.

По некоторым данным, Хуснутдинов был из числа тех, кто скептически относился к слишком тесной работе тренера с определенными агентами. В футболе часто встречается, что наставники имеют интерес с трансферов легионеров. Доказать обратное невозможно, в случае плохого выступления новичка можно сослаться на то, что иностранец не смог адаптироваться к новой стране.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трансферный бюджет увеличат?

На этом фоне интересным выглядит заявление известного футбольного инсайдера Ивана Карпова о том, что в «Рубине» могут увеличить трансферный бюджет. На летнее усиление в клубе якобы рассчитывают потратить сумму до 15 млн евро, куда включены расходы на приобретение новичков и продление контрактов с лидерами. Но какого-либо подтверждения эта информация пока не получила. При этом Рахимов признался, что раис Татарстана Минниханов подчеркнул на встрече с ним важность сохранения ключевых футболистов команды.

В этом и кроются основные проблемы. Конечно же, когда говорят «не продавать игроков», речь идет прежде всего о Мирлинде Даку. Нападающий стал вторым в гонке лучших бомбардиров сезона в РПЛ, и сохранить его в команде — задача первоочередная. Будет идеально, если Рахимов продолжит выстраивать вокруг него игру. Однако у албанца контракт истекает через год, сам футболист рвется в лигу посильнее. Если летом клуб не продлит соглашение с форвардом, то рискует потерять деньги на трансфере. Получается «дилемма Даку»: продашь — не факт, что найдешь сопоставимую замену, не продлишь и оставишь — потеряешь деньги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Определенные сдвиги в вопросе сохранения костяка команды уже произошли. Прошлой зимой клуб смог удержать молодого таланта Илью Рожкова. Защитник сделал качественный скачок в развитии и заинтересовал московские клубы, но в итоге переподписал контракт с родным «Рубином». Весной соглашения продлили Дмитрий Кабутов и Олег Иванов — важные детали состава «рубиновых».

По трансферам на «вход»: в первую очередь ожидается приобретение центрального защитника. Тренеры казанцев ждут усиления на эту позицию уже год, поэтому в клубе рассчитывают закрыть задачу в летнее трансферное окно. По версии инсайдеров, в «Рубине» также ищут новичка в центр полузащиты. Одним из кандидатов называют Махмуда Джабера из «Маккаби», за которого израильтяне просят 2,5 млн евро.

Задача — войти в топ-5

Некоторые очертания по возможным задачам представил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Глава республиканского ведомства на днях заявил, что от клуба будут ждать попадания в топ-5 чемпионата России по итогам следующего сезона. По нашим данным, конкретные цели пока официально не утверждены. Но они наверняка будут пересмотрены в сторону улучшения относительно нынешнего седьмого места в турнирной таблице РПЛ.

предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

Пробиться в пятерку сильнейших клубов России «Рубину» будет непросто. «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» имеют больше финансовых возможностей, чем казанцы. По словам главного редактора InvoiceMedia Дениса Миролюбова, казанскому клубу необходимо качественное усиление состава во всех линиях. К таким расходам, убежден эксперт, в Татарстане не готовы, поэтому шансов на выполнение поставленной задачи немного.

— Чтобы попасть в топ-5, «Рубину» нужны усиления буквально во всех линиях. Справится ли с этой задачей руководство — пока вопрос открытый. Поэтому шансов на топ-5 у «Рубина», прямо скажем, немного. Сомневаюсь, что руководство республики потратит большие деньги, закупив 3—4 мощных легионеров и столько же талантливых российских игроков. Мой прогноз: «Рубин» займет максимум 6-е место — это верхняя планка, которую может взять Рахимов при нынешнем составе, — сказал Миролюбов «Реальному времени».



К тому же спортивные эксперты напоминают, что Рахимов пока не решал больших задач. Все его клубы в тренерской карьере — середняки. Золотоносный «Локомотив» под его руководством перестал бороться за медали.