В Татарстане зафиксирован рост случаев укусов клещей

Надзорные органы отмечают увеличение количества обращений из-за укусов клещей и снижение заболеваемости геморрагической лихорадкой

Фото: Татьяна Демина

Роспотребнадзор Татарстана сообщает об увеличении числа обращений граждан, пострадавших от укусов клещей. По данным ведомства, уже зафиксированы первые случаи заболеваний после укусов опасных насекомых.

— 4 660 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, что в полтора раза превышает среднемноголетние показатели, — заявила Любовь Авдонина, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора.

Одной из причин она назвала ранний приход весны в этом году.

С ее слов, зафиксированы два подтвержденных случая заболеваний. В Нижнекамском районе зарегистрирован случай клещевого боррелиоза, который произошел при посещении дачного участка. Второй случай связан с клещевым энцефалитом. Заболевание диагностировано у туриста из Татарстана, который находился в Башкирии и проживал в палатке.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вместе с тем положительная динамика наблюдается по заболеваемости геморрагической лихорадкой: зарегистрировано 70 случаев, что на 36% ниже показателей прошлого года. Это заболевание передается через грызунов и также находится под пристальным вниманием санитарных служб.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Роспотребнадзор зафиксировал в Казани серьезные нарушения качества воды в местах рекреации.



Дмитрий Зайцев