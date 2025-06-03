Компанию-издателя World of Tanks признали экстремистской организацией

Решение принял Таганский суд Москвы

Фото: Динар Фатыхов

Российскую компанию «Леста Геймс Эдженси»* признали экстремистской. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Компания известна как издатель игр World of Tanks («Мир танков») и World of Warships («Мир кораблей»). По версии Генпрокуратуры, фирма осуществляла экстремистскую деятельность, ее доход должен быть обращен в доход государства. В 2022-м компания отделилась от Wargaming, объявившего сборы в поддержку Украины.

Отметим, что в 2016 году Казань принимала суперфинал всероссийской серии турниров по этой дисциплине. При этом в 2024 году Казань стала столицей фиджитал-игр «Игры будущего» — первого в истории мультиспортивного турнира. Участникам приходилось сначала доказывать свои силы в некоторых традиционных видах спорта, а затем подтверждать их в диджитал-форме — играя в компьютерную игру.

Ранее «Реальное время» сообщало, что трансляцию турнира «Игры будущего», который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта, посмотрели порядка 2 млрд зрителей.



Дмитрий Зайцев