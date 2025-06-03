Японские ученые создали универсальную искусственную кровь для переливаний

Фото: Максим Платонов

Японские ученые разработали новый тип искусственной крови, который может быть использован для пациентов с любой группой крови. Это открытие может значительно улучшить ситуацию с запасами крови, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где спрос на универсальную O–отрицательную кровь часто превышает предложение. Об этом сообщили в Tokyo Weekender.

Искусственная кровь создается из гемоглобина — белка, отвечающего за перенос кислорода в организме. Ученые извлекают гемоглобин из донорской крови с истекшим сроком годности и помещают его в защитную оболочку. Это позволяет создать стабильные искусственные красные кровяные тельца, не содержащие вирусов. Поскольку у этих клеток нет группы крови, нет необходимости проверять их на совместимость. Кроме того, синтетическую кровь можно хранить до двух лет при комнатной температуре и до пяти лет в холодильнике, что намного дольше, чем донорские эритроциты, которые хранятся не более 42 дней.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первые испытания начались в 2022 году с участием здоровых добровольцев. Участники получили внутривенные инъекции искусственной крови в разных дозах. Несмотря на некоторые легкие побочные эффекты, серьезных изменений в их состоянии не наблюдалось. Профессор Хироми Сакаи, возглавляющий проект, сообщил, что команда намерена ускорить исследования и продолжить тестирование на людях.

В дополнение к этому проекту профессор Теруюки Комацу из Университета Тюо также работает над созданием искусственных переносчиков кислорода для лечения различных заболеваний. Результаты исследований на животных уже показывают обнадеживающие результаты, и ученые надеются перейти к испытаниям на людях в ближайшем будущем.

Если текущие исследования подтвердят безопасность и эффективность новой искусственной крови, ее практическое применение может начаться к 2030 году.

Напомним, что, по данным арбитражного апелляционного суда, российская фармацевтическая компания разработала препарат от рака, не имеющий аналогов в мире.



Анастасия Фартыгина