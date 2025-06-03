Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
Причины приостановки движения в сообщении не уточняются.
Стоит отметить, что движение по Крымскому мосту периодически приостанавливается в целях обеспечения безопасности. Как ранее заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, безопасность этого стратегического объекта является первостепенной задачей, военные, силовики и другие ответственные структуры находятся в круглосуточной боеготовности для отражения любых возможных атак.
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