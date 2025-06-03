Объявлены финалисты премии «Большая книга» 2025 года

Фото: Реальное время

Стали известны финалисты XX сезона премии «Большая книга». В этом году в конкурсе участвуют 15 произведений в двух номинациях: «Нон-фикшен» и «Художественная проза».

Номинация «Художественная проза»:

Анна Баснер «Парадокс Тесея»;

Вера Богданова «Семь способов засолки душ»;

Анна Шипилова «Скоро Москва»;

Андрей Дмитриев «Ветер Трои»;

Илья Кочергин «Запасный выход»;

Майя Кучерская «Случай в маскараде»;

Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни»;

Эдуард Веркин «Сорока на виселице».

Рецензию на «Сорока на виселице» читайте здесь.

Реальное время / realnoevremya.ru

Номинация «Нон-фикшен»:

Зоя Богуславская «Халатная жизнь»;

Людмила Вебер «Девочка и тюрьма»;

Евфросиния Капустина «Люди, которых нет на карте»;

Вячеслав Курицын «Главная русская книга о «Войне и мире» Л.Н. Толстого»;

Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»;

Андрей Рубанов «Ледяная тетрадь»;

Елена Холмогорова «Недрогнувшей рукой».

Про перевод Шипиловой «Скоро Москва» на хинди читайте здесь.

Анастасия Фартыгина