Объявлены финалисты премии «Большая книга» 2025 года
Стали известны финалисты XX сезона премии «Большая книга». В этом году в конкурсе участвуют 15 произведений в двух номинациях: «Нон-фикшен» и «Художественная проза».
Номинация «Художественная проза»:
- Анна Баснер «Парадокс Тесея»;
- Вера Богданова «Семь способов засолки душ»;
- Анна Шипилова «Скоро Москва»;
- Андрей Дмитриев «Ветер Трои»;
- Илья Кочергин «Запасный выход»;
- Майя Кучерская «Случай в маскараде»;
- Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни»;
- Эдуард Веркин «Сорока на виселице».
Рецензию на «Сорока на виселице» читайте здесь.
Номинация «Нон-фикшен»:
- Зоя Богуславская «Халатная жизнь»;
- Людмила Вебер «Девочка и тюрьма»;
- Евфросиния Капустина «Люди, которых нет на карте»;
- Вячеслав Курицын «Главная русская книга о «Войне и мире» Л.Н. Толстого»;
- Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»;
- Андрей Рубанов «Ледяная тетрадь»;
- Елена Холмогорова «Недрогнувшей рукой».
Про перевод Шипиловой «Скоро Москва» на хинди читайте здесь.
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