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Объявлены финалисты премии «Большая книга» 2025 года

15:00, 03.06.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Объявлены финалисты премии «Большая книга» 2025 года
Фото: Реальное время

Стали известны финалисты XX сезона премии «Большая книга». В этом году в конкурсе участвуют 15 произведений в двух номинациях: «Нон-фикшен» и «Художественная проза».

Номинация «Художественная проза»:

  • Анна Баснер «Парадокс Тесея»;
  • Вера Богданова «Семь способов засолки душ»;
  • Анна Шипилова «Скоро Москва»;
  • Андрей Дмитриев «Ветер Трои»;
  • Илья Кочергин «Запасный выход»;
  • Майя Кучерская «Случай в маскараде»;
  • Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни»;
  • Эдуард Веркин «Сорока на виселице».

Рецензию на «Сорока на виселице» читайте здесь.

Реальное время / realnoevremya.ru

Номинация «Нон-фикшен»:

  • Зоя Богуславская «Халатная жизнь»;
  • Людмила Вебер «Девочка и тюрьма»;
  • Евфросиния Капустина «Люди, которых нет на карте»;
  • Вячеслав Курицын «Главная русская книга о «Войне и мире» Л.Н. Толстого»;
  • Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»;
  • Андрей Рубанов «Ледяная тетрадь»;
  • Елена Холмогорова «Недрогнувшей рукой».

Про перевод Шипиловой «Скоро Москва» на хинди читайте здесь.

Анастасия Фартыгина

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