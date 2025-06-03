Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, прерванное ранее сегодня, в 15.23 мск, возобновлено. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале, информирующем о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Причиной приостановки движения послужила информация об активности со стороны вражеских сил у берегов Крыма, однако в настоящее время угроза миновала.

Стоит отметить, что движение по мосту периодически приостанавливается в целях обеспечения безопасности. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что безопасность этого стратегического объекта является первостепенной задачей, военные, силовики и другие ответственные структуры находятся в круглосуточной боевой готовности для отражения любых возможных атак.

Рената Валеева