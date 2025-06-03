Четыре клуба исключены из числа участников РПЛ

Фото: Реальное время

Клубы «Факел», «Оренбург», «Пари НН» и «Химки» исключены из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон. Об итогах исполкома РПЛ сообщает «РБ Спорт».

Вместо них в лигу приняты три представителя Первой лиги: «Балтика», «Торпедо» и «Сочи». Все три клуба вышли в Премьер-лигу по спортивному принципу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельное решение по судьбе «Химок» будет принято уже на исполкоме Российского футбольного союза. Химчане не получили лицензию для участия в РПЛ на будущий сезон, в связи с чем исключены из числа участников турнира.

Ранее сообщалось, что в РФС могут пойти на сокращение количества команд в Премьер-лиге с 16 до 15.

«Оренбург» и «Факел» заняли 15-е и 16-е места по итогам прошедшего сезона РПЛ. «Пари НН» финишировал 13-м, но в переходных матчах уступил «Сочи».

Зульфат Шафигуллин