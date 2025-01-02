«Ледяной бриллиант» Казани, детский мегапарк и выход к Волге: главные стройки года

Топ-12 инфраструктурных объектов Татарстана 2024 года по версии «Реального времени»

В Татарстане — строить. Фото: Реальное время

Масштабные стройки стали визитной карточкой Татарстана, Казань и республика преображаются на глазах. Не зря третья столица недавно удостоилась высокой оценки президента России. Минувший год приема саммита БРИКС внес свой вклад, подарив городу массу знаковых инфраструктурных объектов. Не все из того, за что брались строители в 2024-м, уже ввели в эксплуатацию. Однако все эти стройки уже серьезно изменили ландшафт Казани, добавив ей архитектурных доминант. Подробности — в материале «Реального времени».

Новое здание театра им. Камала

Хорошо знакомое казанцам старое здание театра им. Камала с голубой скатной крышей на берегу Кабана было открыто в 1987 году. Но переехавшая сюда труппа артистов с улицы Горького была удивлена тем, что в новом строении нет полноценных репетиционных площадок, а в каждой гримерке сидят по четыре артиста. Дискуссии о расширении площадей привели к тому, что в июле 2021 года раис республики Рустам Минниханов решил, что главному национальному академическому театру Татарстана нужно новое помещение — на другой стороне того же озера.

В феврале 2022 года определили победителя международного конкурса на разработку архитектурной концепции, им стал консорциум ООО «Ваухаус», в который также вошли Kengo Kuma & Associates (Токио), Werner Sobek AG (Штутгарт) и казанский архитектор Герман Бакулин — он же был в коллективе, который разработал проект прежнего здания.

Новое здание театра им. Камала. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Ледяной дворец» или «бриллиант» — так окрестили казанцы новое строение театра. Стройка шла в три смены, должна была завершиться в дни проведения саммита БРИКС, но в итоге здание открыли под конец года. Раис Татарстана провел в нем традиционную новогоднюю пресс-конференцию, и журналисты республики первыми побывали на одном из ключевых градостроительных объектов столицы, который возвели в рекордно короткое время. А первым массовым мероприятием, которое пройдет в новом театре, станет предстоящий архитектурно-строительный форум «Казаныш» 6—8 февраля.

В новом здании — четыре зала. Большой — на 788 зрителей, круглый восточный — на 242, камерный — на 40, и универсальный — с максимальной рассадкой до 300 мест. Предполагается, что использовать их будут не только для постановок Камаловского, но и под другие культурные проекты города, вроде детской студии «Апуш». Рядом с театром обустраивают парк с амфитеатром, событийной площадкой, пирсом.

Башни-отели Millennium Panorama

Две башни многофункционального гостиничного комплекса у моста «Миллениум» начали возводить в марте 2024-го. Проект разработала группа архитекторов во главе с Сергеем Скуратовым. Она же занималась разработкой «Яр Парка», который строится на месте снесенного РК «Ривьера».

Строила здание новая «дочка» ГУП РТ «Татлизинг» — ООО «Специализированный застройщик БРИКС». Предполагалось (на это указывает и название компании), что стройку первых объектов завершат к саммиту в октябре. В результате здания фактически достроили, но к масштабному мероприятию в эксплуатацию ввести не успели.

Две башни — это 16-этажная гостиница и 15-этажный апарт-отель на 163 и 126 номеров соответственно. В целом проект предполагает постройку пяти зданий отелей и офисов — до самого высокого, первого корпуса в 24 этажа черед еще не дошел. Между ними планируется общедоступное пространство для отдыха со спуском к реке. Сроки ввода остальных отелей и офисного центра пока неизвестны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мавзолеи» Зиганшина

Восемь апарт-отелей на берегу Казанки начали строить еще в 2010 году силами компании Равиля Зиганшина ПСО «Казань». Сдать объекты изначально планировали к Универсиаде-2013, потом — к чемпионату мира по футболу 2018 года. Позже земли и недострои были переданы АО «Кварт», бенефициаром которого выступает зять застройщика Зиганшина — Тимур Зайнутдинов.

В мае 2023 года исполком города через арбитраж потребовал признать объекты незавершенного строительства самовольными постройками и обязать собственников снести, но суд отказал. В результате «Кварт» попросил изменить в Генплане границы земельного участка, а вскоре на территории началась стройка. 17 октября 2024 года апарт-отели ввели в эксплуатацию. Напротив них вдоль моста «Миллениум» возвели шумозащитные экраны, за которыми скрыли эти постройки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Детский парк «Елмай»

Ко Дню республики на берегу Казанки открылся детский парк «Елмай», построенный всего за год. Парк — часть стратегии развития Казанки, всего предполагается 12 подобных пространств. Проект Института развития городов РТ во многом был вдохновлен разработками, которые ранее велись казанской компанией «Матирос» под патронатом компании «ТАИФ». По наполнению территории советовались с детьми, для них проходил креативный воркшоп от проекта «Архидети».

Пространство, рассчитанное на 8 тысяч посетителей, разбито на шесть тематических зон: «Пункт наблюдения», «Водная детская станция», «Волны», «Раскопки», «Погружение» и «Течение». Издалека видна сцена и фонтаны, а также павильон, где разместились резиденты парка — детский книжный магазин «Смены» и пространство «Идейная Архидетей». Есть кафе и туалеты. К слову, в парк можно спуститься с помощью лифта в подземной парковке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новая Портовая

О проекте реновации территории грузового порта заговорили еще весной 2023 года, но к масштабному строительству приступили в начале этого года. В границах улиц Девятаева, Меховщиков, Магистральной, Кулагина и Волги в городе хотят построить 1,5 млн квадратных метров жилья и 1,3 млн «квадратов» административных и коммерческих помещений. Проект предполагает возведение набережной в 12 километров и 72 гектара благоустройства и озеленения. В новом районе поселятся 42 тысячи человек.

Планы начали приобретать более реалистичные черты в связи с тем, что на «Новой Портовой» началось строительство 12-километровой набережной, а точнее — защитной дамбы, которая защитит от наводнений часть города, расположенную ниже уровня Волги. На это из резервного фонда страны было выделено 200 млн рублей. Этого хватит на 210 метров из 2,5 км первой очереди.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

МФК «Арт Центр»

В конце ноября на улице Ершова в Казани открылось многофункциональное комьюнити-пространство «Арт Центр». Под одной крышей разместили фуд-холл, супермаркет, магазины и офисы. Торговый центр построили на месте бывших Арских казарм, в защиту которых выступали градозащитники. Своеобразным ответом на их выступления стала интеграция воссозданного облика исторических строений в фасад комплекса.

Строить центр начали в феврале 2022-го, сдать его планировалось в IV квартале 2023 года, но вскоре процесс приостановили на полгода. Работы сопровождались вырубкой более 200 деревьев, но застройщик обещал компенсационную высадку почти 300 новых. Сейчас здесь четырехэтажное пространство с большим фуд-холлом, торговой галереей, ресторанами, бизнес-центрами и фитнес-центром, есть подземный паркинг и большая уличная стоянка.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Новый перрон аэропорта

Под занавес года в аэропорту Казани торжественно открыли новый перрон, рассчитанный на стоянку 33 самолетов. Площадку построили к саммиту глав государств БРИКС, чтобы иметь возможность встретить лайнеры, на которых в Казань прибыли 24 мировых лидера и их делегации.

— Первая мысль была: прилетит много новых самолетов — как мы будем их разруливать? Наша задача была перрон подготовить. Спасибо председателю правительства, половину средств выделил федеральный бюджет. Это 18 гектаров и 40 сантиметров бетона, сложная инженерная, дорогая конструкция. После того как гостей проводил, понял — если бы этого не было, мы бы там мыкались, у нас это самое узкое место было, — признался раис республики Рустам Минниханов, как переживал за новый объект.

Пассажирский перрон площадью 160 117 кв. м, комплекс также включает площадку предполетной обработки, производственно-административное здание с расходным складом, очистные сооружения и мачты освещения. Параллельно под конец года завершили проектирование нового терминала аэропорта, в 2025-м строители планируют приступить к его возведению. Пропускная способность терминала составит 3 тысячи пассажиров в час при существующей мощности 1 200.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Московский рынок

В минувшем году в Казани приступили к реконструкции одного из старейших казанских базаров — Московского рынка. Здание лабаза было построено в 1976 году и с тех пор его ни разу не ремонтировали. Торговый комплекс настолько оброс павильонами и лавками, что само здание не сразу можно было найти.

Весной 2022 года за 175 млн рублей этот казанский базар приобрела московская компания «Казантик», а проектом обновления занялась ресторанная группа Ginza Project и архитектурное бюро из Санкт-Петербурга DA Bureau. Новым директором Московского рынка в Казани стал Алексей Волков — глава компании Ginza Project, владеющей Даниловским рынком в Москве.

В рамках масштабной реновации на территории торгового комплекса обещают открыть кафе и рестораны, а также магазины с фермерской продукцией. Обещанное в 2024 году открытие комплекса сдвинулось на первый квартал 2025-го. В здании на втором этаже появится бистро на 300 человек, а также 20 корнеров. В конце года положительное заключение на проведение реконструкции также получил Чеховский рынок, открытый еще в 1965-м.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Горьковское шоссе

В декабре 2024-го открылся реконструированный за 17,1 млрд рублей 11,5-километровый участок Горьковского шоссе. Пропускная способность автомагистрали за счет увеличения полос до шести выросла вдвое — это 11 тысяч автомобилей в час.

— В истории Татарстана таких объемов и таких решений никогда не было. И, конечно же, благодаря федеральной программе и поддержке руководства страны мы реализуем стратегические проекты. Вот Горьковское шоссе — это очень серьезный, это очень нужный объект. Наша мечта — сблизить Казань и Зеленодольск, и сегодня это получится, — заявил раис Татарстана и сообщил, что на него было потрачено 27 млрд рублей.

В связи с запуском движения по Горьковскому шоссе в Казани изменили схему движения на некоторых участках. В соответствии с разработанным планом были произведены улучшения, которые направлены на повышение пропускной способности дорожного полотна, сообщили в мэрии города. Маршрут движения изменился на улицах Осиновской, Залесной, на перекрестке улицы Евгения Шварца и Горьковского шоссе, Болотникова/Кулахметова, Фрунзе/Кулахметова. Казанцы не сразу освоились: к примеру, пассажиры спрашивали, почему автобусы, двигавшиеся в сторону Юдино, не могли при перестроении заехать на остановку «Идель». В ночь перед открытием внезапно пропал пешеходный переход через Краснококшайскую улицу около Поперечно-Базарной (сейчас его вернули и светофор включили). Жители Кировского района теперь привыкают перемещаться по надземным переходам.

взято с сайта kzn.ru

Вознесенский тракт

Первый участок Вознесенского тракта длиной 3,8 км (от ул. Гвардейской до пр. Победы) был открыт в октябре 2023 года. Стоимость строительства составила 13,4 млрд рублей. Второй участок — до трассы М-7 — строился на условиях соглашения государственно-частного партнерства, смета составила 18 млрд рублей. При этом дорога частично будет платной.

После протестов жителей поселка Вознесенское, чью территорию разрезает надвое новая скоростная трасса, в сентябре 2024 года было решено построить двухкилометровый дублер к платному отрезку тракта. Эту дорогу, соединяющую улицы Иман и Глушко и оборудованную подземным переходом, открыли в начале ноября. Названа утвержденная стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга». В 2025 году она составит от 90 до 350 рублей в зависимости от категории автомобиля. До 11 января плату за проезд брать не будут.

Кроме того, в начале декабря пресс-служба раиса Татарстана подчеркнула, что вопрос о стоимости проезда на платных участках дорог, таких как Алексеевское — Альметьевск, еще не рассматривался на уровне главы региона. В результате, к примеру, проезд до нефтяной столицы подешевел впятеро — 4,5 рубля за километр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соборная мечеть

В 2024 году начали готовить площадку под строительство будущей Соборной мечети Казани. Возведение культового сооружения активно обсуждают последние несколько лет. 20 мая 2022 года на месте парка «Кырлай» прошла церемония закладки памятного камня в основание будущего Дома Аллаха — изначально Соборную мечеть планировали построить на этой площадке, затем место поменяли. Решено возвести ее на территории Адмиралтейской слободы.

Какой будет мечеть — решали в рамках международного архитектурного конкурса. В финале состязания жюри присудило победу авторам двух проектов — создателю мечети «Кул-Шариф» Айвару Саттарову и московскому архитектурному бюро «Гинзбург Архитектс». В ноябре кураторы проекта сообщили, что работают над объединением этих концепций. В мае 2023 года стало известно, что строительство объекта перенесут в район улицы Большой в Адмиралтейской слободе.

Вскоре новый, одобренный «сверху» проект представили московские архитекторы Александр Цимайло и Николай Ляшенко. Его публичное обсуждение прошло на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» осенью того же года, где муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин был недоволен тем, что в проекте москвичей нет михраба, минбара и полумесяца.

скриншот проекта Соборной мечети

В мае этого года раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с председателем Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким заявил: «Мы будем строить Соборную мечеть в Казани. И будет очень правильно, если параллельно будет возрожден полный комплекс Казанского Богородицкого монастыря».

Сейчас территория строительства огорожена, идет подготовка к началу работ, заявили в муфтияте республики. Средства на строительство собирает фонд «Игелек». Есть информация о разработке нового проекта мечети.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов

Одно из последних торжественных открытий в Татарстане 2024 года — это запуск движения по четырехполосной дороге в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. После ввода в эксплуатацию дорога длиной в 81 километр, идущая через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы, станет частью скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Скоростной режим — до 120 км/ч.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ранее транспорт следовал через плотину Нижнекамской ГЭС, а теперь — по новому мосту через Каму за 13 млрд рублей протяженностью 1,3 км. Всего на участке построено 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять разноуровневых пересечений. Обход, к слову, будет бесплатным. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия дороги в Татарстане. Он заявил о высокой востребованности трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани и подчеркнул, что ее развитие в восточном направлении будет продолжено.