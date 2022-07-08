В Казани объявили победителей международного конкурса на разработку эскиза Соборной мечети

Фото: Максим Платонов (на фото — Айвар Саттаров и его проект)

Победителями открытого Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети и прилегающей территории стали Айвар Саттаров — эскиз №8 и архитектурное бюро Ginzburg Architects — эскиз №15. Об этом сообщает с церемонии в Казанской ратуше корреспондент «Реального времени».



Фото: Максим Платонов (на фото — представитель Ginzburg Architects)

Второе место жюри международного конкурса присудило двум проектам — московскому ООО «Сретенские архитектурные мастерские» и турецкое архитектурное бюро Hassa.

Фото: Радиф Кашапов

Третье место у проекта студии Osta.

Фото: Радиф Кашапов

Как рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, решение члены конкурсной комиссии принимали коллегиально. Власти республики не принимали участия с какими-то рекомендациями или наставлениями.

Фото: Максим Платонов

Напомним, заявку на конкурс можно было подать с 1 по 15 апреля на сайте созданного 3 февраля республиканского фонда содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек-Доброта». Накануне, 6 июля, прошло закрытое заседание конкурсной комиссии.



Конкретного технического задания у конкурсантов не было. Имелось лишь несколько параметров: это должна быть мечеть на 10 000 человек, размещенная на территории 8,2 га.



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О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. Строительство мечети обсуждалось уже давно. В середине января президент Татарстана сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю.

Первый камень мечети заложили 20 мая. Перед началом торжественной церемонии на площадке бывшего парка «Кырлай» прошло коллективное чтение намаза. Само строительство Соборной мечети планируют начать осенью этого года. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек.



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Татьяна Демина, Радиф Кашапов