Итоги года 2024
2024-й год, насыщенный событиями, турбулентный и неспокойный, подошел к концу. Вместе с бизнесом, читателями «Реальное время», мы собрали традиционный спецпроект, в котором подводим итоги года для компаний и целых отраслей. В итоговых материалах публикуем развернутую аналитику с комментариями представителей бизнес-сообщества. Спецпроект «Итоги года - 2024» позволит быстро получить интересующую информацию. Ведь понимание прошедшего — ключ к эффективному принятию решений в будущем.
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