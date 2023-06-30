«В концепции есть минарет, он должен служить маяком для верующих и быть визитной карточкой Казани»

На территории Соборной мечети в Казани планируют создать исламский образовательный центр

На этой неделе московские архитекторы Александр Цимайло и Николай Ляшенко представили проект Соборной мечети религиозным деятелям Татарстана, во время презентации обсуждались вопросы места и концепция культового сооружения. Без претензий, конечно, не обошлось: например, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин был недоволен тем, что в проекте москвичей нет михраба, минбара и полумесяца. Они попросили проектировщиков обратить внимание и на развитие территории вокруг храма. В разговоре с «Реальным временем» Ляшенко подвел итоги общения с духовными лидерами и рассказал, как может измениться мечеть. Детали — в нашем материале.

«Открытие Соборной мечети должно стать знаковым событием в мире»

Встреча основателей архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» с лидерами татарстанского духовенства прошла в преддверии Курбан-байрама, 27 июня. Религиозные деятели поддержали идею строительства Соборной мечети в Адмиралтейской слободе. Однако одна из ключевых претензий Камиля Самигуллина была в том, что с шариатской точки зрения недопустимо уподобление Каабе в строительстве религиозных объектов. Он попросил архитекторов отразить в своем проекте больше исламских традиций и татарской культурной идентичности. Несмотря на высказанные претензии, Николай Ляшенко подчеркнул, что общение с представителями ДУМ Татарстана прошло для архитекторов в плодотворном ключе.

— Открытие Соборной мечети должно стать знаковым событием в мире, не только в жизни Казани и Татарстана. Создание храма посвящено 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Вопросы от религиозных деятелей были очень интересные, как и высказанные ими идеи. Нам показалось важным то, что духовенство увидело правильные перспективы для развития города, причем не только для самой мечети, но и для места. Ее перенос в Адмиралтейскую слободу придаст новый импульс всему окружению района. Это станет новой точкой притяжения, — уверен собеседник издания.

скриншот realnoevremya.ru

Архитектор добавил: на встрече было решено создать рабочую группу, в которую войдут представители ДУМ. Их специалисты должны помочь проектировщикам сделать так, чтобы в будущем мечеть правильно эксплуатировалась и соответствовала всем запросам духовенства. Ляшенко подчеркнул, что такая договоренность предполагалась заранее, еще на этапе создания проекта.

— На встрече все-таки была презентация идеи, а не финальной концепции. Мы представили идеологию новой мечети, которая сводится к тому, что есть купол, находящийся внутри и «считывающийся» с разных точек. В концепции также есть минарет, который должен служить маяком для верующих и одновременно быть визитной карточкой Казани, — объяснил Ляшенко.

На территории Соборной мечети планируют создать исламский образовательный центр

По словам архитектора, во время презентации они предложили создать на территории Соборной мечети исламский образовательный центр. Он должен носить религиозный характер. Также проектом предусмотрено создание парковок. Николай Ляшенко подчеркнул: вся структура развития города будет базироваться на том, что на месте русла реки будет создан парк, который соединится с набережной.

— Все это будет в пешей доступности. Именно эти моменты проговаривались, и, как нам показалось, религиозные деятели их поддержали, — высказался создатель проекта.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Кроме этого, он прокомментировал вопросы представителей духовенства по поводу отсутствия полумесяца в их проекте. Как говорит собеседник, это как раз разговор на тему идентификации Татарстана. Ляшенко подчеркнул, что при доработке проекта Соборной мечети они предусмотрят этот момент. Ведь нужно сделать так, чтобы объект воспринимался как мечеть, а не культурный центр.

«Концепцию Соборной мечети нужно пока трактовать как идею»

Архитектор заверил, что проект собора еще будет дорабатываться. Целью встречи с духовенством было представить новое место под строительство. Ляшенко говорит: в данный момент концепцию Соборной мечети нужно пока трактовать как идею, которая будет прорабатываться на многих этапах. Впоследствии она должна перерасти в полноценный и продуманный проект.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Что же касается представленного Цимайло и Ляшенко места в Адмиралтейской слободе, то они показали религиозным деятелям новую идеологию развития этого района. Архитектор подчеркнул, что им видится потенциал развития всей этой территории.

— До решения построить Соборную мечеть в Адмиралтейской слободе там не было «места силы», которое бы сподвигло видоизменяться это место. А когда там появится собор, то по принципу домино это повлечет за собой знаковые изменения как жилых районов, так и создание новой инфраструктуры. Поэтому мы надеемся на очень плотное общение с управлением архитектуры Казани и с архитектурным сообществом города, потому что они лучше знают район изнутри. Мы можем просто дать какие-то рекомендации, как мы видим развитие Адмиралтейской слободы, — заключил Николай Ляшенко.

Какой будет мечеть по задумке москвичей?

Итак, какой же проект представили Цимайло и Ляшенко. По их видению, главное здание Соборной мечети будет в форме куба. В него интегрирован молельный зал с белым куполом. По периметру собора расположится музей истории 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Купол будет из светоотражающего материала. По задумке, мечеть будет видно как с Волги, так и из города.

Также на минарете храма планируется создать смотровую площадку, его также видят в качестве маяка — как символа, показывающего верующим путь.

Напомним, что новое здание должно стать символом религии в стране и ее современным знаком — этот статус определил архитектурную концепцию. Прообразом мечети стала главная мусульманская святыня — Кааба. Мечеть стоит на воде, соединяясь с берегом Волги с помощью общественной площади. Здание представляет собой черный куб, в центре которого находится молельный зал. Форма купола — отсылка к расположению молящихся вокруг Каабы.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Добавим, что изначально строительство Соборной мечети планировалось на территории парка «Кырлай». Но от этой идеи решено было отказаться из-за недовольства горожан и архитекторов. На перенос объекта также повлияли высокие грунтовые воды. Хотя, заметим, все это не мешало провести закладку камня на территории снесенного парка. Теперь же на его месте планируется разбить сквер 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

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