Концепцию первых общественных пространств на Новой Портовой разработала архстудия Orchestra

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Концепцию благоустройства общественных пространств в ЖК «Яналиф» от группы компаний «СМУ-88» разработала одна из ведущих российских архитектурных студий, специализирующихся на дизайне городской среды, — Orchestra. Проект, подготовленный для строящегося жилого комплекса на территории Новой Портовой, назвали «Сады портовой бухты». В самом же ЖК на сегодняшний день завершили монолитные работы в корпусах первой очереди, тут продолжается монтаж инженерных коммуникаций и систем канализации. Во второй и третьей очередях продолжается заливка конструктивных перекрытий на уровне 9—14 этажей.

«Сады портовой бухты» от Orchestra предполагают благоустройство порядка 4,2 га территории жилого комплекса — при этом площадь всего участка составляет 6 га. Концепция включает пять видов общественных пространств, четыре из которых станут общедоступными.

Парк. Здесь предусмотрели поле для мини-футбола и волейбола, игровые и прогулочные зоны, поляны для пикников и променад с террасами кафе.

Площади. Здесь появятся игровые элементы для детей и прогулочные зоны в окружении озеленения. Архитекторы предусмотрели проведение в этой части территории камерных музыкальных выступлений и театральных постановок.

Центральная улица. Озелененная торговая улица с коммерческими и общественными помещениями на первых этажах. Вдоль улицы можно будет устраивать временные выставки, галереи и арт-инсталляции.

Зеленые бульвары. Пешеходные улицы, выходящие к набережной.

Приватные дворы. Единственный вид общественного пространства, доступный только для жителей жилого комплекса. Здесь появятся игровые и спортивные зоны с площадками для петанка, озелененные пространства для отдыха и работы с видом на набережную, а также свободные площадки для проведения камерных праздников.

Особенность проекта благоустройства — так называемые «зеленые комнаты». Это зоны, обособленные массивным озеленением и расположенные по всей территории жилого комплекса, с индивидуальным наполнением в зависимости от локации.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Архитектурная студия Orchestra базируется в Санкт-Петербурге и в Париже и занимается реализацией проектов в области архитектуры и дизайна городской среды. Среди проектов компании, разработанных для Татарстана, — стратегия развития берега Казанки до 2030 года в Казани и туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана» в Высокогорском районе. Проекты заняли призовые места в XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре (АЛАРОС) в 2021 году.