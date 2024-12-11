В Казани изменили схему движения транспорта в связи с запуском Горьковского шоссе
Завтра, в связи с запуском движения по Горьковскому шоссе, в Казани будет изменена схема движения на некоторых участках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В соответствии с разработанным планом были произведены улучшения, которые направлены на повышение пропускной способности дорожного полотна.
Маршрут движения изменится на улицах:
- Осиновской;
- Залесной;
- на перекрестке улицы Евгения Шварца и Горьковского шоссе;
- Болотникова/Кулахметова;
- Фрунзе/Кулахметова.
При движении по направлению к улице Восстания водители смогут воспользоваться эстакадой. А по маршруту с улицы Восстания на улицу Болотникова автомобилисты проедут через тоннель. На перекрестках ул. Болотникова — ул. Кулахметова, ул. Фрунзе — ул. Кулахметова движение будет разрешено только прямо и направо.
Подробнее можно посмотреть на карте. Для детального просмотра нужно нажать на красный значок «отметка» в левом нижнем углу. Помимо этого, в графе поиска можно ввести направление конкретных маршрутов и адреса:
Ранее в Казани на Горьковском шоссе провели троллейбусные линии. Завершили очередной этап работ по обновлению контактной сети городских маршрутов. За последние две недели специалисты предприятия смонтировали более 830 м нового контактного провода на наиболее загруженных участках.
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