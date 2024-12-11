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В Казани изменили схему движения транспорта в связи с запуском Горьковского шоссе

21:18, 11.12.2024
В Казани изменили схему движения транспорта в связи с запуском Горьковского шоссе
Фото: взято с сайта kzn.ru

Завтра, в связи с запуском движения по Горьковскому шоссе, в Казани будет изменена схема движения на некоторых участках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В соответствии с разработанным планом были произведены улучшения, которые направлены на повышение пропускной способности дорожного полотна.

Маршрут движения изменится на улицах:

  • Осиновской;
  • Залесной;
  • на перекрестке улицы Евгения Шварца и Горьковского шоссе;
  • Болотникова/Кулахметова;
  • Фрунзе/Кулахметова.

При движении по направлению к улице Восстания водители смогут воспользоваться эстакадой. А по маршруту с улицы Восстания на улицу Болотникова автомобилисты проедут через тоннель. На перекрестках ул. Болотникова — ул. Кулахметова, ул. Фрунзе — ул. Кулахметова движение будет разрешено только прямо и направо.

Подробнее можно посмотреть на карте. Для детального просмотра нужно нажать на красный значок «отметка» в левом нижнем углу. Помимо этого, в графе поиска можно ввести направление конкретных маршрутов и адреса:

Ранее в Казани на Горьковском шоссе провели троллейбусные линии. Завершили очередной этап работ по обновлению контактной сети городских маршрутов. За последние две недели специалисты предприятия смонтировали более 830 м нового контактного провода на наиболее загруженных участках.

Дарья Пузикова

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