Путин: «Казань сделала удивительный рывок в своем развитии»

Президент России назвал столицу Татарстана одним из лучших городов Европы и отметил вклад в проведение саммита БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

В ходе прямого эфира «Итоги года с Владимиром Путиным» главе государства задали вопрос о Татарстане. По словам президента России, Казань — один из лучших городов Европы. Он отметил, что его впечатлили местная культура и традиции, а также ответил на вопрос о возможном открытии штаб-квартиры БРИКС в столице республики, поскольку именно здесь прошел саммит глав государств объединения.

«Должен отдать должное татарам. Все так чистенько, прибрано»



— Казань сделала удивительный рывок в своем развитии. Без всякого преувеличения говорю, что это один из лучших городов Европы, — подчеркнул президент.

Особое внимание глава государства уделил традициям татарского народа, выделил особую культуру региона:



— Не могу не отметить татарский народ и их культуру. Чак-чак на столе действительно вкусный. Казань продолжает развиваться — это великолепный город. В Татарстане живут талантливые люди разных национальностей. Это замечательно, у вас все получается отлично.



скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Путин также отметил, как преобразился город за несколько лет, и вспомнил период, который этому предшествовал. Как видел людей, которые жили в землянках на окраине города. Сейчас, по его словам, Казань — это развитый и успешный город, где талантливые люди разных национальностей живут в мире и согласии. Отмечают религиозные праздники вместе, и это объединяет их еще больше, заявил президент:

— Казань — один из лучших городов Европы. Должен отдать должное татарам. Все так чистенько, прибрано. В Татарстане люди живут талантливые, там и люди разных национальностей проживают в мире и согласии, уважают друг друга, традиции друг друга уважают, ходят в гости.



Создадут ли в Казани штаб-квартиру БРИКС?

Особо президент России отметил работу республики по проведению саммита БРИКС этой осенью. Однако необходимости создавать штаб-квартиру объединения в Казани он не видит. По мнению президента, организация не является инструментом противодействия Западу. Основная цель работы БРИКС заключается в защите своих интересов и развитии сотрудничества между странами-участницами:

— Мы штаб-квартиру и не создаем. Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы за десятилетия. Казань — замечательный город.

БРИКС не развивается как инструмент противодействия. Мы работаем за свои интересы, — подчеркнул Путин.

Глава государства поблагодарил руководство Татарстана, которое внесло значительный вклад в проведение саммита БРИКС. «Даже в Москве не собиралось такого количества глав иностранных государств одновременно, а в Казани собралось», — отметил президент.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Дарья Пузикова