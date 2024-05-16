В Казани вместе со строительством Соборной мечети возродят комплекс Казанского Богородицкого монастыря

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул, что в Казани будет построена Соборная мечеть.

— Мы будем строить Соборную мечеть в Казани. И будет очень правильно, если параллельно будет возрожден полный комплекс Казанского Богородицкого монастыря, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Во встрече также приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Антоний, а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Воссоздание самого собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря было завершено в 2021 году. Сейчас по поручению Рустама Минниханова ведется работа по дальнейшему восстановлению монастырского комплекса, в частности проектно-изыскательские работы.



Леонид Слуцкий заверил, что партия в ближайшее время проведет все необходимые работы.

По итогам встречи митрополит Казанский и Татарстанский выразил благодарность за всестороннюю поддержку раису республики Рустаму Минниханову, заместителю председателя правительства России за федеральную поддержку и Леониду Слуцкому за готовность реализовать проект по возрождению комплекса Казанского Богородицкого монастыря.

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