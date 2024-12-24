От 90 до 350 рублей: в Татарстане назвали утвержденные цены за проезд по Вознесенскому тракту

Стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга» в 2025 году составит от 90 до 350 рублей в зависимости от категории автомобиля. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе раиса Татарстана.

Наименование категории транспортного средства № категории транспортного средства Стоимость за весь участок, рублей Стоимость в час пик (06.30—09.00 и 17.00—19.30), рублей Транспортные средства с двумя и более осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой не более 2 метров I 90 150 Транспортные средства с двумя и более осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой от 2 до 2,6 метра II 150 - Транспортные средства с двумя осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой 2,6 метра и более III 250 - Транспортные средства с тремя и более осями, включая транспортные средства с прицепом, высотой 2,6 метра и более IV 350 -



В релизе указано, что новый платный участок Вознесенского тракта длиной 7,6 км (шесть полос движения) призван разгрузить Мамадышский тракт, предлагая автомобилистам альтернативный маршрут. Для повышения безопасности трасса оснащена центральной разделительной полосой, освещением, пешеходными и велодорожками.

Система «Свободный поток» и интеллектуальная транспортная система (ИТС) обеспечивают бесперебойное движение. Рядом с платной дорогой также проложен альтернативный бесплатный маршрут (7,2 км) от ул. Иман до ул. А. Глушко, с четырьмя пешеходными переходами (два надземных и два подземных).

Рената Валеева