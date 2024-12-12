В Казани завершилась масштабная реконструкция Горьковского шоссе

В Казани завершилась реконструкция Горьковского шоссе, торжественное открытие состоялось с участием Рустама Минниханова, главы Татарстана, и мэра города Ильсура Метшина.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В истории Татарстана таких объемов и таких решений никогда не было. И, конечно же, благодаря федеральной программе и поддержке руководства страны мы реализуем стратегические проекты. Вот Горьковское шоссе — это очень серьезный, это очень нужный объект. Наша мечта — сблизить Казань и Зеленодольск, и сегодня это получится, — заявил раис Татарстана и сообщил, что на него было потрачено 27 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году на строительство и реконструкцию дорожных объектов было выделено 17,1 млрд рублей. Общая площадь выполненных работ по ремонту и строительству дорог составила более 2,4 млн квадратных метров.

Напомним, что в связи с запуском движения по Горьковскому шоссе в Казани будет изменена схема движения на некоторых участках. В соответствии с разработанным планом были произведены улучшения, которые направлены на повышение пропускной способности дорожного полотна.

Елизавета Пуншева