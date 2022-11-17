«Сама мысль абсурдна» — соавтор Соборной мечети Казани против объединения концепций

В Казани работают над симбиозом работ победителей конкурса на лучший облик главного мусульманского храма столицы

В Казани работают над объединением концепций двух победителей конкурса на лучший облик Соборной мечети, чтобы подготовить проектную документацию для возведения храма, сообщили «Реальному времени» кураторы проекта. Однако против симбиоза работ выступает один из авторов, архитектор Айвар Саттаров. По его словам, за четыре месяца с момента подведения итогов состязания с ним больше не связывались — «как будто конкурса и не было». Между тем Соборная мечеть должна стать знаковым объектом в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, и на призыв принять участие в ее строительстве откликнулись многие татарстанцы.

Камень, пустырь и строительная техника для других целей

Почти полгода прошло с момента торжественной закладки камня в основание Соборной мечети Казани на территории бывшего парка «Кырлай» на берегу реки. Камень убрали в «надежное место» для лучшей сохранности и обещали вернуть после завершения строительства.

Это было символическое событие в преддверии празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, начать саму стройку планировали осенью. Но ноябрь на дворе, а особых подвижек в вопросе возведения храма не наблюдается. Территория под застройку выведена из буферной зоны Кремля. Теперь здесь официально разрешено строительство зданий, высотой до 80 метров. Пока же вся площадка представляет собой очищенную территорию, где нет ни души. Проезжая по Ленинской дамбе, можно заметить строительную технику, но на другом объекте — по соседству обустраивают велопешеходную дорожку, часть 40-километрового маршрута от Голубых озер до Волги. Сроки же начала и завершения строительства Соборной мечети до сих пор не определены.

Пока же вся площадка представляет собой очищенную территорию, где нет ни души. Фото: Владимир Васильев/ realnoevremya.ru

Впрочем, до сих пор неясно — и каким быть главному мусульманскому храму столицы. В финал международного конкурса на лучший облик мечети вышли 18 команд из разных стран. Жюри присудило победу авторам сразу двух проектов — создателю мечети «Кул-Шариф» Айвару Саттарову и московскому архитектурному бюро «Гинзбург Архитектс».

По поручению президента Татарстана, в ГУП «Татинвестгражданпроект» совместно с победителями должны разработать проект культового сооружения, и, как сообщили «Реальному времени» в ТИГП, вопрос в работе.

Жюри присудило победу авторам сразу двух проектов — создателю мечети «Кул-Шариф» Айвару Саттарову (на фото) и московскому архитектурному бюро «Гинзбург Архитектс»

«В истории нет таких примеров. Каждый проект — уникален»

Основная причина задержки начала работ по строительству Соборной мечети — отсутствие проектно-сметной документации, пояснили в организации. Специалисты сейчас работают над объединением двух проектов храма.

— Ввиду того, что по итогам конкурса на разработку проекта Соборной мечети было объявлено два победителя, на сегодняшний день происходит объединение двух концепций, на основании которых будет разрабатываться проектная документация. Это поэтапный процесс, идем согласно графику работ, — сообщили нашему изданию в ТИГП.



Проект второго победителя — московского архитектурно-реставрационного бюро «Гинзбург Архитектс». Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Между тем, как рассказал нам автор одного из проектов-победителей Айвар Саттаров, после объявления результатов конкурса не произошло ровным счетом ничего.

— Никто ни разу не вышел со мной на связь, как будто конкурса и не было. Видимо, сейчас ситуация изменилась, и приоритеты несколько сместились, — предположил архитектор, а по поводу объединения проектов остался при своем мнении, которое высказал ранее в интервью нашему корреспонденту. — Сама мысль об объединении концепций абсурдна. В истории нет таких примеров. Каждый проект — уникален, у каждого своя философия, свой подход. Я работал над проектом «Кул-Шарифа», Соборной мечети в Набережных Челнах, еще более десятка мечетей в Татарстане, Башкортостане, Казахстане. О строительстве же Соборной мечети в Казани я мечтал много лет и надеюсь мой проект мусульманского храма-ковчега, в котором могут спастись все, кто хочет спастись, из образа превратится в реальность.

«Никто ни разу не вышел со мной на связь, как будто конкурса и не было», говорит Айвар Саттаров. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Каждый благотворитель учитывается поименно»

Заниматься идеологическими вопросами по строительству Соборной мечети в Казани поручено Духовному управлению мусульман Татарстана. На просьбу редакции рассказать о работе в этом направлении, в ДУМ РТ ответили, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Как пока и не рассматриваются кандидаты на пост главного имама Соборной мечети Казани. Все силы сконцентрированы на помощи татарстанцам, которые попали под частичную мобилизацию, и тем, кто уже несет службу на территории СВО.

Тем не менее параллельно идет работа по сбору средств на строительство мусульманского храма. Деньги поступают на счет республиканского фонда «Игелек-Доброта», созданного специально для этих целей. Этот же фонд является заказчиком строительства мечети. Его наблюдательный совет возглавляет лично президент Татарстана Рустам Минниханов. Указ о создании Республиканского фонда содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек — Доброта» датирован 3 февраля 2022 года.



Как рассказала нам администратор фонда «Игелек-Доброта» Альфия Мушарапова, сбор пожертвований на строительство будущей Соборной мечети был объявлен практически после окончания конкурса, и он продолжается по сей день. Перечислить средства можно онлайн с помощью электронных систем платежей через официальный сайт Фонда «Игелек-Доброта». Кроме того, можно оставить деньги в ящиках для сбора пожертвований. Они расположены в офисе фонда на ул. Батурина, 7а и в здании ДУМ РТ на ул. Тукая, 38.

Имена и фамилии всех благотворителей фиксируются и будут вписаны в специальную книгу по аналогии с Книгой благотворителей Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ. К слову, этот фонд выпустил 11 томов Книги благотворителей.

Фото: Владимир Васильев/ realnoevremya.ru

Сумму пожертвований на возведение Соборной мечети в Казани пока не называют:



— География благотворителей достаточно широкая. Среди тех, кто жертвует на стройку мечети, — жители разных областей и республик России. Среди желающих внести средства есть и гости нашего города, туристы, которые во время экскурсии и при посещении мечети «Кул-Шариф» изъявляют желание оказать финансовую поддержку в строительстве мечети, — рассказала Альфия Мушарапова. — Ящики вскрываются с определенной периодичностью, также производится прием и подсчет денежных средств, которые вносятся на банковский счет фонда. В связи с этим нет возможности озвучить сумму, собранную на сегодня. Очередной прием и подсчет запланирован на конец года. Соответственно, в конце декабря — начале январе мы сможем подвести промежуточные итоги.



Возможно, к концу года в Казани определятся и с проектом самого культового сооружения. Как скоро стройке века суждено воплотиться в жизнь — вопрос остается открытым.



1 / 15 Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев