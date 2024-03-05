Стройку башен-отелей к саммиту БРИКС доверили соратнику Марата Хуснуллина

Рабочие уже возводят стилобат, апарт-отель и гостиницу в 16 этажей на берегу Казанки. Проект финансирует банк ДОМ.РФ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru

В Казани приступили к строительству стилобата и двух высотных корпусов многофункционального гостиничного комплекса у моста «Миллениум». Как выяснило «Реальное время», застройщиком выступит структура «Татлизинга», а подрядчиком — компания «Стройэкспо», основанная выходцем из команды российского вице-премьера Марата Хуснуллина. За несколько месяцев им предстоит возвести две 16-этажные башни: гостиницу и апарт-отель с общим фондом почти в 300 номеров. Подробности — в материале.



Стройку башен-отелей у «Миллениума» кредитует банк ДОМ.РФ



Считаные месяцы остаются до саммита БРИКС в Казани, чтобы успеть построить два первых объекта многофункционального гостиничного комплекса у моста «Миллениум». Проект с пятью высотными зданиями отелей и офисов на правом берегу Казанки разработали московские архитекторы во главе с Сергеем Скуратовым, как и соседний «Яр Парк» за 29 млрд рублей от совладельца KravtGroup Валерия Кравцуна. Новая группа гостиниц станет еще одним звеном формируемого архитектурного ансамбля набережной.

«Реальному времени» стали известны основные параметры будущих башен-отелей у колеса обозрения. На площадке уже приступили к строительству стилобата и двух многоэтажных зданий: апартаментов и гостиницы. В 15-этажном апарт-отеле (корпус 3) общей площадью свыше 9,2 тысячи кв. м будет 126 номеров и больше всего «двушек» — 68. «Однушек» в корпусе — 39, «трешек» — 13 и шесть четырехкомнатных апартаментов.

«Реальному времени» стали известны основные параметры будущих башен-отелей у колеса обозрения. На площадке приступили к строительству стилобата, апартаментов и гостиницы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новая группа гостиниц (справа) станет еще одним звеном формируемого архитектурного ансамбля набережной. предоставлено realnoevremya.ru источником

Гостиница (корпус 5) будет в 16 этажей плюс один подземный. Общая площадь — 9,17 тысячи кв. м, высота, как у апарт-отеля, — 65 м. В здании представлены разные категории размещения, больше всего номеров Standart King — 76, далее идут Standart Twin — 24, Luxe — 22, Junior Suite — 11, Suite — 30 и два номера President. Как уже не раз отмечали эксперты гостиничной индустрии, четырех- и пятизвездочных отелей в Казани «не всегда хватает для всего контингента VIP-гостей», особенно в дни проведения крупных международных мероприятий. Поэтому раис Татарстана поручил построить первые два объекта гостиничного комплекса к октябрю, к саммиту БРИКС.



Как выяснило наше издание, возводить два высотных здания ансамбля будет созданная в декабре «дочка» ГУП РТ «Татлизинг» с говорящим названием — ООО «Специализированный застройщик БРИКС». Фирмой руководит Динар Бадрутдинов, работавший до недавнего времени заместителем директора ГИСУ РТ, а еще ранее — гендиректором крупной строительной компании республики «Алтын Групп».

При этом доля СЗ «БРИКС» в январе этого года была заложена в банке ДОМ.РФ, что свидетельствует о финансировании проекта кредитной организацией. В банке «Реальному времени» сообщили, что пока не могут назвать условия и сумму сделки, пообещав ответить к концу марта.

Возводить два высотных здания будет «дочка» «Татлизинга» с говорящим названием — ООО «Специализированный застройщик БРИКС». предоставлено realnoevremya.ru источником

Отели построит бывшая фирма зама Марата Хуснуллина

Стройка двух башен уже началась, рабочие трудятся за одним ограждением с соседями — компанией «Кварт» зятя Равиля Зиганшина, которая разморозила свои долгострои апарт-отелей вдоль «Миллениума» еще осенью. Паспорта объекта на момент съемки не было, но, как сообщили «Реальному времени» в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, работает на объекте другая известная татарстанская компания:

— Заказчиком строительно-монтажных работ выступает ООО «СЗ БРИКС», подрядчик — ООО «Стройэкспо», — ответили на наш запрос в Минстрое, добавив, что работы выполнены на 10%.

Стройка двух башен уже началась, рабочие трудятся за одним ограждением с соседями — компанией «Кварт» зятя Равиля Зиганшина. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Компанию «Стройэкспо» в Татарстане знают как застройщика еще одного долгостроя в Казани — многоквартирного жилого дома на ул. Бутлерова. Фирму связывают с Марсом Газизуллиным, который в начале 2000-х годов был заместителем министра строительства РТ Марата Хуснуллина (ныне вице-премьера РФ). В 2005-м Газизуллин стал первым замом у Равиля Зиганшина в ПСО «Казань». После Универсиады строитель переехал в Москву, устроился в АО «Мосинжпроект», который возглавил в 2016-м и руководил до мая 2020 года.

До лета 2020 года учредителем ООО «Стройэкспо» была Римма Газизуллина. В дальнейшем им стал Владимир Кукуль — собственник компании «Комфорт» по размещению в гостиницах курорта «Свияжские холмы» с оборотом в 292 млн рублей за 2022 год и совладелец Ново-Фокинского ликероводочного завода в Марий Эл с выручкой 91 млн за тот же период. Сама «Стройэкспо», по данным базы «СПАРК-Интерфакс», ушла в убыток на 20,45 млн рублей в 2021 году, других финансовых результатов не приводится.

Фирму связывают с Марсом Газизуллиным, который в начале 2000-х годов был заместителем министра строительства РТ Марата Хуснуллина (ныне вице-премьера РФ). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чуть больше информации в Минстрое РТ привели по готовности гостиничных объектов Равиля Зиганшина: «Выполнение строительно-монтажных работ апарт-отелей у моста «Миллениум» на сегодняшний день составляет более 50%. Выполняются следующие виды работ: устройство внутренних инженерных сетей, гидроизоляция чаши наружного бассейна, устройство фасада, финишная отделка поверхности стен, полов, потолков. К благоустройству территорий планируется приступить в весенний период».

Когда построят остальные отели и бизнес-центр?

Строить три этапа — стилобат, гостиницу и апартаменты — разрешили еще в декабре на участке с кадастровым номером 16:50:000000:36914. Но в феврале его сняли с кадастрового учета в связи с образованием из него двух других участков с номерами 16:50:000000:37002, 16:50:040101:696. Оба в частной собственности с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание». Кадастровая цена первого участка площадью 1,3 га — 154,44 млн, второго площадью 1,2 га — 129,46 млн рублей.

Но по проекту под общественный центр у моста «Миллениум» из пяти зданий гостиниц, офисов и объектов торговли отвели 3,57 га земли. Это будет группа в основном высотных зданий в 15, 16, 19 и 24 этажа. Самое высокое (корпус 1) до 100 метров площадью 24,5 тысячи кв. м займут офисы. Общая площадь всего комплекса — 125,93 тысячи кв. м, из которой наземная часть — 105,31 тысячи кв. м, подземная — 20,62 тысячи кв. метров.

По проекту под общественный центр у моста «Миллениум» из пяти зданий гостиниц, офисов и объектов торговли отвели 3,57 га земли. предоставлено realnoevremya.ru

Два других 19-этажных здания в комплексе — это еще один апарт-отель на 166 номеров (корпус 2) и гостиница на 236 номеров уже без люксов и номеров President (корпус 4). Под гостиницы по проекту отвели 19,28 тысячи «квадратов» площадей, офисы — 18,73 тысячи, апартаменты — 21,84 тысячи, молл — 11,51 тысячи, общественные пространства 7,54 тысячи, автостоянку — 15,84 тысячи кв. м. Центр рассчитан на 1 386 жителей, 299 сотрудников. Количество машино-мест — 544.

Два других 19-этажных здания в комплексе — это еще один апарт-отель на 166 номеров (корпус 2) и гостиница на 236 номеров уже без люксов и номеров President (корпус 4). предоставлено realnoevremya.ru источником

Проект был представлен и одобрен раисом республики еще в сентябре. Как пояснял автор Сергей Скуратов, задача стояла — не перегрузить участок набережной массивными строениями гостиничного комплекса из пяти зданий.



— Поэтому здания будут разной этажности и разместятся на разных линиях, чтобы сохранился простор. Через открытый стилобат будет открываться вид на берег Казанки, а для смягчения восприятия одной из особенностей архитектурного облика зданий станут их скругленные углы, будет также воссоздан эффект «вмятого» фасада, — пояснял архитектор.

Пространство между корпусами будет общедоступным местом отдыха, его благоустроят и обустроят спуск к реке. Если два первых объекта планируют сдать к октябрю, то сроки ввода остальных отелей и офисного центра пока неизвестны.

Пространство между корпусами будет общедоступным местом отдыха, его благоустроят и обустроят спуск к реке. предоставлено realnoevremya.ru источником

Транспортная схема на проектируемом участке строительства общественного центра. предоставлено realnoevremya.ru источником

«Сейчас строят где угодно, прямо в воде могут построить»

Эксперты рынка недвижимости в целом приветствуют появление новых объектов — качественных офисов и отелей в Казани не хватает. Но специалисты отмечают и сложности, с которыми может быть сопряжена реализация этого проекта, например, с учетом выпавшего снега в этом году.

— Трудно прогнозировать, каким будет паводок и насколько это скажется при работах на нулевом цикле, поскольку строительство предполагает и фундаменты, и заглубленные помещения в значительном количестве. Поэтому с хорошим итогом выйти на нулевой цикл будет проблемой в этом году, — отметил советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Николай Васильев.

Кроме того, у собеседника издания вызывает опасения и другой аспект строительства. Они связаны не конкретно с двумя башнями-отелями, а в целом по всем новым объектам, которые планируется построить на правом берегу Казанки, в том числе на месте снесенного КРК «Ривьера»:



— Получается очень мощная концентрация объектов, которые сядут на достаточно сложный транспортно-пересадочный узел непосредственно на развязке «Миллениум». Вот это у меня вызывает опасения, но если рассчитывали и подсчитали, что это возможно, я не могу это опровергнуть.

«Трудно прогнозировать, каким будет паводок и насколько это скажется при работах на нулевом цикле», — отметил Николай Васильев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Непростыми будут и условия возведения такой высотной доминанты на набережной, предупреждает эксперт: «Все строительство на правобережье — это строительство на пойме Казанки, которая тысячелетиями образовывалась и сдвигалась. Здесь достаточно большой слой, для которого обычно нужна выторфовка (выемка торфяного грунта). Вы знаете, что Авиастроительный район и «Квартала» построены на намывном грунте. И конечно, на всем, что строится в этой зоне, во-первых, сказывается близость воды, во-вторых — отсутствие выторфовки. В качестве опоры здесь присутствуют агрессивные грунты, поэтому инженерные коммуникации очень плохо себя чувствуют».

Таким образом, строительство в этой части города, по его словам, будем сложным. Решить проблему должны опытные конструкторы при помощи современных технологий. «Но они же по-любому опираются на кусты свай, и непосредственно песок, какая бы подушка ни была, не дает вам опору для высотного здания. Все это рассчитывается проектом строительства, есть расчеты, на какую глубину должны сваи опираться, это совершенно четкие требования. Но сейчас строят где угодно, прямо в воде могут построить», — подчеркнул Васильев.

Условия строительства будут непростыми с учетом зоны поймы Казанки, которая формировалась тысячелетиями. предоставлено realnoevremya.ru источником