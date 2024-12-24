Рустам Минниханов: «Я очень недоволен демографической ситуацией»

Раис Татарстана обеспокоен снижением рождаемости и предлагает помочь одиноким татарстанцам найти друг друга

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Традиционную новогоднюю пресс-конференцию раис Татарстана провел в новом здании театра им. Камала. Журналисты республики первыми побывали на одном из ключевых градостроительных объектов столицы, который возвели в короткое время и в ближайшие дни введут в эксплуатацию. В целом оценивая итоги года, Рустам Минниханов заявил, что несмотря на то, что год был непростым, экономика развивается, а БРИКС стал результатом работы всей страны. Как Татарстан будет укреплять сотрудничество со стратегическим партнером России — Китаем, и почему татарстанский лидер крайне недоволен демографической ситуацией в республике — подробности в материале «Реального времени».

«Не только театр — целая экосистема!»

Открывая встречу, раис Татарстана отметил, что в рамках предновогодней встречи у журналистов есть возможность оценить все возможности нового здания театра Камала. По его словам, объект уже получил заключение о соответствии строительным нормам, так что в ближайшие дни будет ввод театра в эксплуатацию.

— Это очень сложный технологичный объект, который требует компетенций и навыков. Поэтому, если спросят: когда он будет работать — так вот он сегодня уже работает. Вы здесь сегодня первые. На самом деле объект очень нужный. У нас татарский театр неплохой, но в нынешних условиях мы должны создавать не только зрительные залы и театр — это должна быть целая экосистема, связанная с театром, нашими традициями и языком, — подчеркнул он.

Рустам Минниханов предложил по достоинству оценить работу строителей, которые возвели здание за столь короткое время: «Старались успеть до БРИКСа, но это нереально. Мировой рекорд — такой объект построить! Это требует много усилий, чтобы не просто его задействовать, но и обеспечить здесь такую движуху, которую мы хотим». Благоустройство территории театра до конца еще не завершено, позади лишь часть работ, но к лету следующего года все будет готово, заверил раис.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Год был непростой»

Оценивая в целом уходящий 2024-й, он дал ему уже традиционную оценку: «Год был непростой, в новых условиях, условиях больших ограничений доступа к технологиям, банковских расчетов. Тем не менее экономика республики развивается». В этом году Татарстан перейдет планку в 5 трлн рублей ВРП, ожидается порядка 5,5 трлн по объему промышленной продукции, не менее 1,3 трлн — инвестиции в основной капитал, более 850—900 млрд рублей — строительный комплекс. Иными словами, результаты позитивные», — заметил Рустам Минниханов.

Позднее раис уточнил, как поменялась структура инвестиций в республике: «Вы все должны понимать, завести в Россию инвестиции даже дружественных стран — не так просто, поэтому основные инвестиции составляет наш бизнес, крупные компании: «Татнефть», СИБУР, КАМАЗ. Инвестиции у нас не уменьшились, мы живем за счет ОЭЗ «Алабуга» и технополиса «Химград» и везде ориентированы в основном на российский бизнес». Он выразил уверенность, что республика сумеет сохранить инвестиционную привлекательность, сможет запускать новые проекты и создавать новые рабочие места.

— Сегодня и российский бизнес понял, что надо вкладывать в свою страну, в свое производство и появились новые направления, отметил он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

О саммите БРИКС

Год запомнится и крупными знаковыми событиями, которые провела республика. В их числе татарстанский лидер выделил «Игры будущего», а также Игры стран БРИКС. Но ключевым и самым грандиозным в масштабах всей России и мира, конечно, стал XVI саммит глав государств БРИКС, который посетили представители практически половины мира — 36 стран, из них 24 были представлены первыми лицами. В работе также приняли участие 6 международных организаций, включая ООН и ее генерального секретаря.

— Мы оказались в нужное время в нужном месте, постарались достойно встретить гостей и получили высокую оценку. Поэтому при всех сложностях я считаю год был достаточно удачным, — убежден Рустам Минниханов.

Большое событие потребовало серьезной подготовки города, и все сложилось удачно. «Глава государства дал высокую оценку работе нашей республики, но это работа всей страны, сказался и авторитет нашего президента. Это огромная работа всех правоохранительных структур, огромная поддержка федеральных структур, которые усилили меры безопасности, ни одного происшествия не было, все прошло в штатном режиме. В истории республики такого события еще не было, и дай Бог, что к нам еще приехало столько гостей».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Товарооборот за первое полугодие превысил уже $2,4 млрд»

В ходе встречи раис Татарстана эксклюзивно ответил на некоторые вопросы «Реального времени», в том числе по БРИКСу. Какие новые возможности по итогам саммита получили Казань и Татарстан и какие из достигнутых договоренностей уже реализуются — поинтересовалось наше издание.

— Мы благодарны руководству страны за то, что столице нашей республики, городу Казани было доверено провести такое крупное и значимое для нашей страны и всего мира международное мероприятие. В дни саммита Казань стала настоящим центром мировой политики, — подчеркнул Рустам Минниханов, — Такие масштабы наглядно говорят об авторитете и роли БРИКС в современном мире. Уже свыше 30 стран изъявили желание присоединиться к работе объединения, а по итогам саммита в Казани статус государств-партнеров БРИКС получили 13 стран.

По его словам, подготовка и проведение саммита была для Татарстана высокой честью, огромной ответственностью и большим вызовом. Пожалуй, это самый яркий пример участия республики в реализации российской внешней политики, убежден татарстанский лидер: «Наша республика продемонстрировала свое традиционное радушие и гостеприимство, ее потенциал и красоту. Вы видите, как преобразилась к саммиту столица нашей республики. Все, что было подготовлено и сделано в плане инфраструктуры останется с нами на долгие годы».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Что еще важнее — это существенно возросший внутрироссийский и международный имидж Татарстана и Казани, подчеркнул он. И это очень хорошие инвестиции в будущее республики, дальнейшее раскрытие ее богатого экономического, научно-образовательного и культурного потенциала. Проведение саммита в Татарстане — важный шаг в углублении торговых отношений со странами БРИКС, отметил раис. «Наш товарооборот за первое полугодие превысил уже $2,4 млрд. Встречи и переговоры на полях саммита будут еще долгие годы способствовать развитию сотрудничества Татарстана с зарубежными партнерами».

Ключевые стройки года

В общей сложности в течение года в Татарстане построили и реконструировали порядка 3 700 объектов, появились крупные инфраструктурные объекты, включая обновление аэропорта Казани и запуск Горьковского шоссе. Говоря о последнем, раис отметил, что это «очень востребованный маршрут, который решает многие проблемы, достаточно дорогой, но очень важный». В ближайшие дни, по его словам, будет открыт еще один маршрут — новый отрезок Вознесенского тракта: «эта дорога, конечно, будет платной, но я думаю, что это тоже хорошая возможность сократить свое время».

— Еще одна платная трасса — это наша мечта, приблизиться к Альметьевску, чтобы две агломерации были близки. Не секрет, что у нас до камского моста сейчас идет большая реконструкция рядом с Сокурами, и к Алексеевску выходим с этой трассы. В ближайшие дни мы вас оповестим и пригласим на открытие, там инвестор [Фоат] Комаров, — добавил он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Все вышеназванные объекты построены с участием федеральных, республиканских и частных вложений. Трасса и мост через Каму 80 км до Набережных Челнов — это большой федеральный проект, «а дальше еще М-7 идет до границы с Башкирией, то есть полностью по всей территории республики дорога будет первой категории», — уточнил раис. Проект будет завершен в следующем году.

В целом по республике объем строительных работ был большим, а в Казани в условиях подготовки к БРИКС — еще масштабнее.

«Мы-то с ними не воюем — они пытаются воевать»

Перейдя к серии вопросов и ответов, раис Татарстана рассказал, что стало для него самым волнительным в момент подготовки к БРИКС. По его словам, в этом вопросе мелочей нет, все направления были важны: аэропорт, дороги, реклама, гостеприимство, рестораны, объекты культуры, медицины. Серьезно работал генеральный штаб, здесь глава республики отдал должное федеральным коллегам за поддержку по всем вопросам.

— У меня особого беспокойства за какое-то направление не было, потому что Казань уже принимала много мероприятий, — сообщил раис и тут же добавил, — Но первая мысль была: прилетит много новых самолетов — как мы будем их разруливать? Наша задача была перрон подготовить. Спасибо председателю правительства, половину средств выделил федеральный бюджет. Это 18 гектаров и 40 сантиметров бетона, сложная инженерная, дорогая конструкция. После того, как гостей проводил, понял — если бы этого не было, мы бы там мыкались, у нас это самое узкое место было.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Важно было и обеспечить безопасность проведения столь масштабного мероприятия. Работу в этой части координировали ФСБ, МВД и весь силовой блок, были предприняты беспрецедентные меры безопасности.

— Но все равно некий шанс, что случится такое, что от тебя не зависит, — это, наверное, самое большое опасение вызывало. Любые провокации были возможны, мы же находимся в состоянии войны с коллективным Западом. Они находятся, мы-то с ними не воюем, они с нами пытаются воевать, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Третье, что вызывало беспокойство, — «надо было много чак-чака заказать», пошутил раис. «Я понял, что люди не понимают, что это и надо показать им и рассказать. Все мировые лидеры, и китайский, и другие попробовали его. Так мы смогли поднять бренд нашего чак-чака».

«Снег пройдет и мэрию будут ругать — такова судьба чиновника»

На саммите БРИКС Казань приняла огромное количество гостей, но выделять только республику раис не стал: «Мы одна из частей, где все это произошло. Это огромная работа всей страны, огромный авторитет нашего президента. Если все говорят, что Россия изолирована, а к нам приезжают главы государств и представители порядка 4 миллиардов человек — значит не все так, как говорят наши недруги».

Высказался Рустам Минниханов и по поводу недавнего заявления Владимира Путина о том, что Казань один из лучших городов Европы: «Ну это и Сафаров мне каждый день говорит, что мы лучший город земли. Я тоже согласен, — с юмором ответил он и добавил уже серьезно, — Это высокая оценка, это глава государства говорит, не кто-нибудь. И мне очень приятно, когда гости, даже те, кого ты совершенно не знаешь, побывав в республике, особенно в Казани, дают такую оценку. Конечно, мы должны бережно относиться и работать так, чтобы не зазнались. Сейчас снег пройдет, и мэрию Казани будут сильно ругать. Бывает и такое, такова судьба чиновника».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Китай — стратегический партнер нашей страны»

В ходе пресс-конференции «Реальное время» поинтересовалось у Рустама Минниханова перспективами роста татарстано-китайских отношений: «У России укрепляются взаимоотношения с Китаем. Как Татарстан встроится в это сотрудничество, с какими проектами? Какой опыт Китая был бы полезен Татарстану, что мы сможем перенять?».

— Все наши контакты проходят в рамках российско-китайских отношений, в рамках партнерских стратегических отношений наших лидеров, — ответил раис РТ, — Сегодня Китай для нашей республики — это очень важная страна. Товарооборот по прошлому году был $3 млрд, по этому году цифр еще нет, но я думаю, будет еще больше. Вы, наверное, видите, насколько мы серьезно к этому относимся. Форум РОСТКИ: Россия — Китай тому подтверждение. Он был востребован и в первый год, и в этом году на нем были китайские провинции, более 20 компаний. На следующий год мы очень надеемся на этот форум, и время выбираем более комфортное, и заранее начинаем работу.

По его словам, Китай по многим направлениям сегодня закрывает те технологические вопросы, по которым ранее продукция и технологии приходили из тех стран, что сегодня оказались недружественными для России. «Поэтому мы работаем и с китайскими провинциями, и на муниципальном уровне у нас очень много контактов. Я, по-моему, три раза в этом году Китай посетил. Самое главное, наши китайские партнеры тоже позитивны и очень открыты в наших контактах. Даже пример такой компании, как Haier, которая является мировым лидером по бытовой технике, уже шестой завод открыла в республике и ведет дальнейшее развитие. Такие примеры есть. Поэтому Китай — стратегический партнер для нашей страны», — подчеркнул Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На рынке жилья будет спад

Перешли к теме жилищного строительства. У раиса спросили: продолжит ли Татарстан бить рекорды по вводу жилья в условиях высокой ключевой ставки и недоступной ипотеки, и на какие меры поддержки могут рассчитывать строители и граждане.

— Строить жилье мы можем, сомнений нет. В том году было 110 млн кв. метров. Вопрос — без инструментов для реализации ипотеки этот проект будет или замедляться, или будет ускоряться. То, что в этом году у нас 3,15 млн кв. м — мы это перевыполним, вопросов нет. Но мы видим, что количество ипотечных кредитов сократилось уже на 30%, банковская ставка высокая. Это временно, все пройдет, экономика стабилизируется, но пока будет некий спад, к этому надо быть готовым, — ответил глава республики.

Раис напомнил, что президент страны недавно тоже высказался на эту тему, поручив сохранять и развивать семейную ипотеку, не ограничивая программу лимитами. Министр финансов РФ пообещал субсидии по семейной ипотеке. «Поэтому вопрос непростой. Какое-то время, пока все не стабилизируется, будет некий спад. Переживем. Инфляция, конечно, присутствует, с этим не считаться нельзя».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Когда «полетит» Ту-214

Еще один вопрос касался авиастроения и поддержки проекта полностью импортозамещенного лайнера Ту-214. «Прекрасный самолет — это ошибка наших, что мы его в серию не пустили. Да, было определенное количество иностранных компонентов, они заменены, но такого события, как будто в космос полетели, нет. Это рабочий самолет. Он эксплуатируется, показывает хорошие результаты», ответил раис РТ. Задача республики — выйти на производство не менее 20 самолетов в год. Для этого нужны агрегатный, сборочный цеха, мехобработка — по всем направлениям работа идет. В ближайшие годы республике удастся выйти на поточную линию производства этих самолетов, выразил уверенность Рустам Минниханов и напомнил, что проводится масштабная модернизация КАЗа.

— Казанский авиазавод может строить любые самолеты. По Sukhoi Superjet 100 и МС-21 есть вопросы иностранных компонентов, особенно вопросы двигателя, которые тоже решатся. Только КАЗ не сможет обеспечить авиационные перевозки страны, поэтому очень важно, чтобы и те самолеты полетели, но шансы у нашего самолета Ту-214 очень высокие. Я уверен, что в течение двух лет мы должны выйти на производство 20 самолетов в год, — подчеркнул он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Работа по нацпроектам будет продолжена

В ходе общения с раисом республики к нему поступали вопросы не только от присутствующих в зале журналистов, но и по видео-конференц-связи. Так активисты Кукмора поинтересовались у Рустама Минниханова можно ли создать в республике единый штаб волонтеров для оказания гуманитарной помощи бойцам СВО? Поблагодарив за благое дело, татарстанский лидер отметил, как важна эта социальная работа в республике, «чтобы все чувствовали, что в Татарстане их поддерживают, поддерживают их семьи». Напомнил, что огромное количество гуманитарного груза из республики помогают отправить предприятия и организации, частные лица.

— Что касается координационного органа или центра, у нас администрация этим занимается, но такой центр должен быть доступен, чтобы волонтеры помогали друг другу. У нас похожий опыт был, поэтому мы обязательно с вами свяжемся, послушаем, как вы видите, эту структуру, — пообещал Минниханов.

Раиса попросили оценить и работу по нацпроектам, действие которых в этом году заканчивается. За пять лет по 13 нацпроектам в республику было направлено 180 млрд рублей, львиная доля — деньги федерального бюджета, только 50 млрд — республики. На эти средства было построено почти 1 500 социальных объектов.

— Конечно, эта работа будет дальше продолжена, в этом году федеральный и республиканский бюджет — это 308 объектов на 37 млрд. На 2025 год эта цифра уже 44 млрд, из них 20 млрд — это республика, — уточнил глава республики.

Рассказывая о масштабной программе модернизации коммунальной инфраструктуры, Рустам Минниханов сообщил, что основная часть средств по ней пойдет на объекты водо-, теплоснабжения и канализации: «Думаю, в этих направлениях в ближайшие 5 лет очень серьезно продвинемся вперед».

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Поддержка фермеров

Во время включения из Тукаевского района показали семью фермеров, которая занимается птицеводством и старается сохранить цены на свою продукцию. Но с учетом повышения процентных ставок по кредитам рентабельность практически отсутствует. Поэтому раиса республики попросили рассмотреть вопрос о возобновлении программы предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Программа работала до 2023 года по линии Минэкономики РТ.

«Это позволило бы нам предусмотреть и увеличение зарплат работников, а также инвестировать средства в модернизацию предприятия», — сообщила глава КФХ. Вторая ее просьба касалась объема субсидий на возмещение затрат сельхозкооперативам — он с каждым годом уменьшается. В этом году средства были выбраны уже по итогам первого квартала, а у птицеводов основные работы приходятся на третий квартал.

— Я сейчас не готов ответить, мы в работу возьмем, посмотрим. Но вы тоже должны понимать, что если раньше для субсидирования нужно было одну сумму, то сейчас при ключевой ставке в 21% и ставке по кредитам в 25—27%, сумма другая, — пояснил Рустам Минниханов, но обещал изучить вопрос.

Еще один вопрос «Реального времени» также касался поддержки бизнеса, в том числе в аграрной сфере. На одной из недавних дискуссий, татарстанские фермеры поделились, что не могут воспользоваться программами господдержки, субсидиями из-за сложности документооборота и работы со спецсчетами. Их основной вопрос в том, что они конкурируют с агрохолдингами, у которых штат под различные тендеры. А для фермеров — это большая преграда и дополнительные издержки. И не только для фермеров, образовательная отрасль тоже сталкивается с подобными проблемами. Есть ли возможность создать упрощенный механизм господдержки в таких социально значимых отраслях как АПК и подобные, чтобы им было проще участвовать и проще отчитываться?

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В ответ раис Татарстана напомнил, что в республике реализуется широкий комплекс федеральных и республиканских мер поддержки бизнеса. Это льготные кредиты, субсидии, микрозаймы, лизинг спецтехники, гранты и другое. На 1 декабря 2024-го реализация всех этих форм позволила поддержать малый и средний бизнес на 69,2 млрд рублей. Из них 62,7 млрд — федеральные программы и 6,5 млрд — республиканские.

— Вопросы поддержки предпринимателей я держу на личном контроле. Традиционными стали наши встречи с бизнес-сообществом. Они действительно очень полезны и информативны, так как позволяют определить многие проблемы, которые мешают бизнесу развиваться. Традиционно особое внимание в республике уделяется сельскому хозяйству и развитию бизнеса на селе. В Татарстане, несмотря на непростую ситуацию, сохранены все меры поддержки сферы АПК, — сообщил Рустам Минниханов.

Раис РТ привел пример: только в текущем году 1,8 млрд рублей направлено на обновление техники, свыше 1 млрд рублей — на повышение плодородия почв. По его словам, благодаря принимаемым мерам, динамично развиваются малые формы хозяйствования: личные подворья, фермерские хозяйства, сельхозкооперативы. «Конечно, ведение фермерского хозяйства — дело непростое. Ведь фермер — это и агроном, и механизатор, и бухгалтер. Агрофирмам и крупным сельхозпредприятиям проще оформлять документы на господдержку — этим занимается соответствующий штат. Для КФХ решением может стать заключение договора с консалтинговой фирмой или создание фермерами кооператива по оказанию таких услуг», отметил он.

Кроме того, с 2024 года все субсидии с федеральным софинансированием переведены на электронную основу и выделяются через систему «Электронный бюджет». Теперь фермеры, не выезжая за пределы места проживания, могут заполнить электронную заявку.

«Миграционная политика совершенствуется с учетом влияющих факторов»

По традиции раису РТ задали вопрос в рамках работы группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую он возглавляет. Какие задачи стоят на следующем дипломатическом треке России. «Исламский мир открыт для нашей страны, и мы этим пользуемся, по нашим контактам работа идет. Я не хочу перечислять, подставлять под санкции те страны, которые с нами открыты и работают, но эта работа будет продолжена», ответил глава республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На вопрос «Реального времени» о смене миграционной политики в стране Рустам Минниханов ответил, какие меры считает эффективными, например, нужны ли языковые экзамены или краткосрочные рабочие визы:

— Прежде всего, следует отметить, что меняется вся наша страна. Интенсивно развивается экономика. Значимо меняется ее структура, открываются новые производства, создаются рабочие места. Потребность в специалистах для их замещения становится одной из острых проблем. Этими обстоятельствами обусловлено привлечение в экономику трудовых мигрантов. Государственное регулирование в сфере миграции также меняется. Оно не может оставаться неизменным. Множество факторов влияет на это, в том числе состояние международных отношений. Наверное, правильнее будет говорить, что миграционная политика совершенствуется с учетом влияющих факторов, а также накопленного опыта, в том числе мирового.

По его словам, «миграционные процессы также несут в себе риски межэтнических конфликтов, формирования закрытых анклавов, проникновения сторонников радикальных идеологий». Это требует от государства принятия обоснованных жестких мер.

В России уже принят ряд таковых, которые направлены на противодействие незаконной миграции, сокращение срока временного пребывания иностранных граждан (до 90 дней в год), недопущение ухудшения ситуации в межэтнической сфере. Наверное, будут и другие, если того потребуют обстоятельства и анализ ситуации, полагает раис РТ.

— Знание русского языка, государственного языка Российской Федерации, обязательно. Это не должно ставиться под сомнение. Это требование для всех — и для граждан, и для иностранцев. Мы не представляем, как взаимодействовать без владения русским языком. Мигранты в этом нуждаются еще больше: всю необходимую информацию они могут получить только на русском языке. Зная его, можно спросить, что тебя интересует, донести свою проблему, попросить помощь и многое другое. Поэтому языковые экзамены или тестирования — не прихоть. Условия их проведения должны обеспечивать проверку качества владения русским языком на должном уровне, — добавил он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов также отметил, что Татарстан вошел в список пяти пилотных регионов, где будут созданы центры социокультурной адаптации иностранных граждан. Специалисты центра будут информировать по различным вопросам, в частности по оформлению необходимых документов и нормах поведения в российском обществе. В этом вопросе он надеется на продуктивное сотрудничество с Федеральным агентством по делам национальностей.

— Продолжает оставаться актуальным ужесточение ответственности работодателей, привлекающих труд мигрантов, за их адаптацию и контроль пребывания на территории республики. Здесь также нужна совместная, скоординированная работа. В данном направлении следует активнее внедрять опыт КАМАЗа и ряда других предприятий, — считает глава республики.

«Я очень недоволен демографической ситуацией!»

Журналисты задали вопрос по теме Года семьи: какой главный принцип семейного воспитания привили родители? «Уважать родителей, уважать старших, любить Родину», ответил раис. По его словам, сегодня вопросы поддержки семей один из приоритетных в работе, но несмотря на то, что республика провела массу мероприятий в этом направлении, результаты пока не радуют.

— Вы знаете, что в этом году мы на 20 тысяч детей меньше родили, чем лет 8—10 назад? Тогда было 56 тысяч, а сейчас 36 тысяч. Вы тоже виноваты в демографическом спаде, вы не рожаете. Скажите, что нужно, мы готовы любой каприз выполнить. На самом деле очень плохо работаем, плохо убеждаем наших женщин. Это большой вопрос и это не шутка, я очень недоволен демографической ситуацией! — подчеркнул Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По его словам, в республике многое делают для поддержки семей, выделяют большие средства, но эффекта нет. Женскую половину зала из числа СМИ он призвал личным примером показать, что нужно укреплять институт материнства. «Для нашей страны вопрос демографии очень важен, но нам пока хвалиться нечем». В пример раис привел другие регионы с меньшими доходами населения, но при этом без спада рождаемости, в их числе, к примеру, Чечня.

— Дети должны быть для нас неким культом. А у нас как думают: сначала поживем для себя, а потом оказывается — для себя пожили, а детей так и нет. Этот вопрос беспокоит, поэтому возьмем его в работу. Очень надеемся, что в ближайшее время нас порадуют изменения системы, — заявил он, — У нас очень много пар, которые друг друга не нашли, надо организовывать какие-то тусовки.

Общения между людьми стало меньше, «поэтому надо помочь им друг друга найти», убежден раис.