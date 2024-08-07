Хуснуллин — почетный гражданин Казани, Путин об атаке на Курскую область, проблемы казанского транспорта
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 7 августа.
- Заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину и управляющей МУП трест «Горводзеленхоз» Розе Заббаровой присвоят звание «Почетный гражданин Казани» за их вклад в развитие города. Хуснуллин известен своим участием в реализации ключевых проектов, таких как ликвидация ветхого жилья, строительство новых объектов, метрополитен и Универсиада-2013, а Заббарова руководила озеленением и благоустройством Казани, включая проекты «100 скверов», «Зеленый город» и «Цветущая Казань». Церемония награждения состоится 30 августа, в День города.
- В Курской области продолжались бои между российскими войсками и ВСУ, но продвижению украинских сил вглубь России удалось помешать. Совместными усилиями российских военных и пограничников ВСУ понесли серьезные потери: около 260 бойцов и 50 единиц техники, включая танки и бронетехнику.
- Президент России Владимир Путин назвал действия киевского режима «очередной масштабной провокацией» и призвал власти регионов страны включиться в оказание помощи Курской области. Раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил направить гуманитарную помощь жителям региона.
- В Казани остро стоит проблема нехватки водителей и кондукторов общественного транспорта, что связано с низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда. Для решения проблемы замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров предложил включить водителей в программу социальной ипотеки и повысить штрафы за безбилетный проезд до 2,5 тысячи рублей. По его мнению, эти меры должны привлечь новые кадры и повысить ответственность пассажиров. Подробнее о деградации казанского общественного транспорта — в материале «Реального времени».
- 43-летний Асламбек Усманов, водитель КАМАЗа, скончался в больнице Волгограда после столкновения с пассажирским поездом на перегоне Гремячая — Котельниково. Мужчина получил множественные травмы, в том числе перелом черепа, и находился в коме после операции.
- В связи с саммитом БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября, власти Татарстана объявили эти дни нерабочими для большинства госслужащих. Однако некоторые чиновники, чья работа связана с обеспечением безопасности и функционированием органов власти, будут работать в эти дни.
- Рустам Минниханов заявил о завершении подготовки к саммиту БРИКС в Казани, который состоится 22—24 октября. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности и слаженной работы всех участников. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о завершении ремонтных работ на дорогах города, включающих озеленение, обновление коммуникаций и реконструкцию сетей.
- Российскую шахматистку Амину Абакарову отстранили от соревнований после того, как ее обвинили в попытке отравить соперницу на чемпионате Дагестана. По данным ФШР, она подлила под доску неизвестное вещество, из-за чего сопернице стало плохо. Расследование инцидента продолжается, а виновница может быть дисквалифицирована пожизненно.
- Марата Низамиева назначили заместителем министра юстиции Татарстана. Он будет отвечать за материально-техническое, организационно-правовое и информационное обеспечение деятельности мировых судей. Ранее Низамиев занимал должность заместителя начальника Управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти.
- В Казани 10 августа, с 4.30 до 10.00, будет действовать запрет на передвижение всех видов маломерных судов на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» из-за проведения «Казанского триатлона — 2024». Меру ввели для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований.
- Российский каноист Захар Петров успешно прошел квалификацию на Олимпиаде в Париже, показав второе время в заезде на 1000 метров. Теперь он сразится за выход в финал в полуфинальных соревнованиях, которые состоятся в пятницу.
- Минпромторг России может отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили. Ведомство объяснило это необходимостью анализа динамики рынка автомобилей и наличием программ льготного автокредитования и лизинга, которые стимулируют спрос.
- Дети сотрудников ФССП, работающих в зоне спецоперации на Украине, получат право на поступление в вузы по отдельной квоте, как и дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Это означает, что они смогут поступить в вузы без прохождения вступительных испытаний, за исключением творческих или профессиональных. Эта мера направлена на поддержку семей сотрудников ФССП, выполняющих служебный долг в сложных условиях.
- Владимир Путин объявил о масштабном строительстве объектов инфраструктуры в 2024 году. Планируется построить более 700 объектов, включая 370 школ и 340 объектов здравоохранения. Путин подчеркнул, что работа по строительству социальных объектов ведется в колоссальном масштабе.
- IT-компания «ЭдЭкс» из Иннополиса вернула почти 5 млн рублей своим клиентам после 52 обращений в Роспотребнадзор. Граждане жаловались на нарушение сроков возврата денег при расторжении договоров, и после вмешательства ведомства компания добровольно вернула средства.
Ключевые события 896-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские войска нанесли удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом украинскую армию, а также по скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.
- Морская пехота Тихоокеанского флота эффективно применяет модернизированные ПТРК «Фагот» для уничтожения целей ВСУ на Угледарском участке. Бойцы используют модифицированную версию, позволяющую управлять ракетой дистанционно с расстояния до 50 метров, что обеспечивает им безопасность и повышает эффективность огня.
- Российские войска группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение на востоке Украины, нанеся поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В частности, отражена атака штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 322 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16 798 танков и других боевых бронированных машин, 1 396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 469 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья Пузикова
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