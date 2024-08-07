Дни саммита БРИКС в Казани станут нерабочими для госслужащих

Фото: Динар Фатыхов

Дни проведения саммита глав государств БРИКС, 22—24 октября этого года, объявили выходными для чиновников, которые работают в Казани. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно первому пункту документа, 22—24 октября станут нерабочими с сохранением зарплаты для:

лиц, замещающих в органах исполнительной власти Татарстана должности государственной гражданской службы республики и иные должности;

работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти Татарстана.

Однако на некоторых чиновников выходные не распространяются. Это касается тех, кто по решению работодателя будет обеспечивать функционирование органа исполнительной власти и подведомственных ему организаций в период с 22 по 24 октября включительно. Документ подготовлен в соответствии с указом президента России в целях обеспечения общественной безопасности.

О соответствующем постановлении раиса Татарстана стало известно 5 августа. До этого проект проходил антикоррупционную экспертизу.

Рената Валеева