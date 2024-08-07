Дни саммита БРИКС в Казани станут нерабочими для госслужащих
Дни проведения саммита глав государств БРИКС, 22—24 октября этого года, объявили выходными для чиновников, которые работают в Казани. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
Согласно первому пункту документа, 22—24 октября станут нерабочими с сохранением зарплаты для:
- лиц, замещающих в органах исполнительной власти Татарстана должности государственной гражданской службы республики и иные должности;
- работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти Татарстана.
Однако на некоторых чиновников выходные не распространяются. Это касается тех, кто по решению работодателя будет обеспечивать функционирование органа исполнительной власти и подведомственных ему организаций в период с 22 по 24 октября включительно. Документ подготовлен в соответствии с указом президента России в целях обеспечения общественной безопасности.
О соответствующем постановлении раиса Татарстана стало известно 5 августа. До этого проект проходил антикоррупционную экспертизу.
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