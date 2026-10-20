Галич, Мороз, Вдовиченков и Сушинский обсудят роль звезд в благотворительности
Где грань между реальной помощью и пиаром и как внимание миллионов дает результат
Когда знаменитости поддерживают благотворительные инициативы, где проходит грань между реальной помощью и пиаром? Может ли популярность одного человека стать инструментом системных изменений? И как превратить внимание миллионов в конкретные результаты?
Об этом на форуме «Технологии Добра» поговорят:
- Ида Галич,
телеведущая, блогер, предприниматель, основатель благотворительного фонда «Фонарик» и социального проекта «Не молчи».
- Дарья Мороз,
актриса, режиссер, продюсер, заслуженная артистка РФ, участница благотворительных инициатив.
- Владимир Вдовиченков,
народный артист РФ, известный по фильмам «Бумер», «Бригада», «Батя» и т. д.
- Максим Сушинский,
чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России, предприниматель.
- Модератор сессии — Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала РБК.
Звездная сессия пройдет 18 ноября в рамках форума «Технологии Добра».
Организаторы форума — Совкомбанк и Фонд «Сколково».
18 ноября 2026 года (18+)
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