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Галич, Мороз, Вдовиченков и Сушинский обсудят роль звезд в благотворительности

16:35, 20.10.2026

Где грань между реальной помощью и пиаром и как внимание миллионов дает результат

Галич, Мороз, Вдовиченков и Сушинский обсудят роль звезд в благотворительности
Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Когда знаменитости поддерживают благотворительные инициативы, где проходит грань между реальной помощью и пиаром? Может ли популярность одного человека стать инструментом системных изменений? И как превратить внимание миллионов в конкретные результаты?

Об этом на форуме «Технологии Добра» поговорят:

  • Ида Галич,
    телеведущая, блогер, предприниматель, основатель благотворительного фонда «Фонарик» и социального проекта «Не молчи».
  • Дарья Мороз,
    актриса, режиссер, продюсер, заслуженная артистка РФ, участница благотворительных инициатив.
  • Владимир Вдовиченков,
    народный артист РФ, известный по фильмам «Бумер», «Бригада», «Батя» и т. д.
  • Максим Сушинский,
    чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России, предприниматель.
  • Модератор сессии — Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала РБК.

Звездная сессия пройдет 18 ноября в рамках форума «Технологии Добра».

Организаторы форума — Совкомбанк и Фонд «Сколково».

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