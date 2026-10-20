Галич, Мороз, Вдовиченков и Сушинский обсудят роль звезд в благотворительности

Где грань между реальной помощью и пиаром и как внимание миллионов дает результат

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Когда знаменитости поддерживают благотворительные инициативы, где проходит грань между реальной помощью и пиаром? Может ли популярность одного человека стать инструментом системных изменений? И как превратить внимание миллионов в конкретные результаты?

Об этом на форуме «Технологии Добра» поговорят:

Ида Галич,

телеведущая, блогер, предприниматель, основатель благотворительного фонда «Фонарик» и социального проекта «Не молчи».

Дарья Мороз ,

актриса, режиссер, продюсер, заслуженная артистка РФ, участница благотворительных инициатив.

, актриса, режиссер, продюсер, заслуженная артистка РФ, участница благотворительных инициатив. Владимир Вдовиченков,

народный артист РФ, известный по фильмам «Бумер», «Бригада», «Батя» и т. д.

народный артист РФ, известный по фильмам «Бумер», «Бригада», «Батя» и т. д. Максим Сушинский ,

чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России, предприниматель.

, чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России, предприниматель. Модератор сессии — Кирилл Токарев, шеф-редактор телеканала РБК.

Звездная сессия пройдет 18 ноября в рамках форума «Технологии Добра».



Организаторы форума — Совкомбанк и Фонд «Сколково».



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